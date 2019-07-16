性愛影片被偷遭索39萬！「大尺度網紅」娜娜拒付贖金：已做好外流準備

▲越南網紅娜娜身材惹火，時常喜愛在網路上分享自拍照。（圖／翻攝自FB／Võ Thị Ngọc Ngân）



國際中心／綜合報導

越南網紅娜娜（Võ Thị Ngọc Ngân）臉蛋姣好，身材火辣，吸引77萬多粉絲追蹤。日前她的包包與手機遭人劫走後，便不斷收到騷擾訊息，要求3億越南盾（約39.9萬台幣）贖金，否則將公布手機內的裸照及性愛影片，但娜娜不願妥協，反而PO文表示「已做好心理準備」，若歹徒公開內容會立即到警局報案。此舉也讓網友暴動，紛紛留言支持。

據越南媒體報導，擁有一頭長髮，喜愛在網路上分享生活照的娜娜表示，自己的包包7個月前被人劫走後，便不斷收到威脅訊息要求3億越南盾贖金，因為歹徒發現了包包內的手機中，除了有她的裸照外，還有與男友一起拍攝的性愛影片。不幸的是，她也把自己的雲端帳號密碼忘了，導致無法更改設定，也無法把裸照和性愛影片轉移或刪除。

▲歹徒的勒索訊息。（圖／翻攝自24h.com.vn）



但娜娜對此並不慌張，她認為即使交付贖金，對方也不可能把手機還來，便將被威脅一事公布，宣稱「已做好最糟心理準備，面對裸照公開後的公眾輿論」。她也表示，若歹徒公開手機私密內容，將立刻報警逮人，絕不姑息。

Tới giờ share link rồi https://m.facebook.com/zubuhop.office/ 由 Võ Thị Ngọc Ngân 發佈於 2019年5月5日 星期日

霸氣言論也讓網友支持，並紛紛留言，「這些傢伙害怕了」、「不要讓他們得逞」，不過也有人認為這只是娜娜在炒作名氣的新方法，也有人留言叮囑「不要再在手機內儲存性愛影片」。

目前娜娜還未向警局報案，她直接表示，「我覺得可以自己解決這個問題，只是小事。」

Tối nay được uống trà sữa. Chắc sẽ được ngủ ngon ☺️ 由 Võ Thị Ngọc Ngân 發佈於 2019年7月15日 星期一