超噁運將偷拍女乘客成性！PO臉書「太香了」狂寫發毛求愛文

▲泰國男司機愛偷拍女乘客。（圖／翻攝自臉書／Taxi report TH）

國際中心／綜合報導

現代人愛用手機自拍，但手機也可能成為偷拍的工具。泰國一名計程車司機喜歡趁女乘客不注意之時，假裝自拍再拍下女乘客，然後分享到臉書，並寫上讓人毛骨悚然的求愛文字。據了解，受害女子多達數十人，學生、公務員都包含在內。

據泰國《世界日報》報導，泰國臉書粉專「Taxi report TH」近日曝光一位色狼司機的惡劣行徑，這位身材壯碩的男計程車司機不僅沒有穿著規定的制服，甚至見到女乘客腿太開露出底褲時，用自拍的方式拍下她的私密部位。不只是如此，只要看到女乘客睡覺、玩手機或是不注意時，司機就會拍下她們的照片然後分享到臉書上，同時還配上令人渾身不舒服的示愛文字，像是「我喜歡這個職業，白皙、美麗、清爽」、「太香了」、「不會說泰語，我就慢慢繞」等等。該名司機曾發文表示，「我有一種精神上的病，我喜歡偷偷拍乘客的照片，趁她們不小心睡著或是玩手機時。」

▲趁女乘客玩手機時偷拍裙底風光。（圖／翻攝自臉書／Taxi report TH）

Taxi report TH還透露，該名司機的計程車是經過非法改造的，不僅車頂的牌子標示錯誤、司機沒有穿著規定服裝、汽車的高度與大燈都低於標準、車輪也向外突出。據了解，目前被該名司機偷拍的女乘客多達數十名，包括公務員、大學生、上班族等等。此則爆料也引起網友熱議，許多網友表示「太噁心了」、「怎麼還讓他開車」、「開車前應該要有一個統一的訓練」、「相關機構必須要處理」，紛紛呼籲陸路運輸廳趕快徹查此事，不要再讓更多不知情的女承客遭受其害。

▲車子經過非法改裝。（圖／翻攝自臉書／Taxi report TH）