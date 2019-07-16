菲律賓今年10.6萬人染登革熱　發布「全國性警報」迎戰蚊子

▲菲律賓登革熱災情嚴重，全國拉警報。（圖／翻攝自Facebook／Department of Health (Philippines)）

實習記者施怡妏／綜合報導

每年夏季由蚊子作為傳播媒介的「登革熱」讓許多東南亞國家傷腦筋。菲律賓部份地區登革熱病例持續上升，菲律賓衛生部（DOH）15日正式發布「全國性警報」，呼籲民眾採取防護措施，配合相關單位進行防疫檢查，避免疫情擴散。

菲律賓衛生部發出的警報範圍涵蓋南北大部分地區，根據官方統計，2019年1月1日截至6月29日止，共有10萬6630件登革病例，較去年同期的5萬7564件多增加了85%，此外，今年已有456人因登革熱而死亡。

▼噴灑防治示意圖。

衛生部長杜克三世（Francisco Duque III）指出，「這是菲律賓第一次發布登革熱全國警報。希望藉由警報提高民眾和社區的警覺性。」並在聲明稿中強調，雖然不是全國性傳染病，但有某些行政區域極為嚴重，包括；卡拉巴松（Calabarzon）、中維薩亞斯（Central Visayas）、索科斯克薩爾根（Soccsksargen）、西維薩亞斯（Western Visayas）和北民答那峨（Northern Mindanao）。

登革熱主要出現在熱帶及副熱帶地區，尤其是氣候溫暖潮濕的區域容易加速疫情擴散，菲律賓每年夏季都會傳出登革熱病情，近日進入雨季有利蚊蟲孳生，杜克表示，「登革熱病例每3到4年會達到高峰期，菲律賓上一次高峰期出現在2016年」，早期發現並適當治療可以減少病患死亡。

▼菲律賓衛生部聲明稿。（圖／翻攝自Facebook／Department of Health (Philippines)）