華聞快遞／福州公立學校引進「首位台灣教師」　年薪高達54萬！

▲福州公立小學率先聘用台灣教師。（示意圖／CFP）

《福建》福州公立學校引進「首位台灣教師」 年薪高達54萬！

福州市鼓樓區10日通報，該區發揮教育資源優勢率先引進台灣中小學教師，首位台灣全職教師楊承蒲即將簽約該區公立學校—錢塘小學教育集團，年薪高達12萬元（人民幣，約新台幣54萬元）。（中新社）

《貴州》發揮科技優勢幫助推進貴州高品質發展

全國人大常委會副委員長、民盟中央主席、中國科學院副院長丁仲禮率隊在貴州省調研石漠化治理、500米口徑球面射電望遠鏡建設運行情況。他強調，要發揮中國科學院在生態環境建設、科技成果轉化等方面的優勢和經驗，為貴州高品質發展提供有力的科技支撐。（貴州日報）

《江蘇》江蘇今年上半年市場主體總數973萬戶 位居全中國第二

江蘇省市場監管工作座談會11日在南京召開。會中指出，上半年江蘇日均新登記市場主體4654戶，企業1451戶，市場主體總數達973.6萬戶，居全中國第二。（中新社）

《上海》上海住宅市場成交量增加價格趨穩

據仲量聯行10日發布的「二季度上海房地產市場回顧及展望」報告，在樓市調控政策繼續收緊的大環境下，上海住宅市場在經歷了3、4月份的短暫回暖後，交易勢頭有所放緩，呈現成交量增加、價格趨穩態勢。（中新社）

▼上海市。（圖／CFP）

《杭州》杭州二手房急售 房源增加降價幅度有點狠

杭州透明售房網的數據顯示，今年3月，杭州市區（含富陽不含臨安）二手房成交量為8920套；4月份為8833套；5月份為8729套，連續三個月保持高位運行。不過到了6月份，二手房成交量下滑到7903套，環比下降約9.5%。7月第一周，二手房成交量繼續下探，成交1711套，環比6月最後一周下降約19%。（中新社）

《北京》2020年將首探火星：中國太空探索走向深空

陸媒從中國科學院院士歐陽自遠處得知，中國將於2020年探測火星，通過火星衛星、火星著陸器、火星車天地聯合探測火星，目前火星車已經做好。（新華網）

《安徽》省政府召開常務會議 研究推進全省生活垃圾分類工作

安徽省長李國英主持召開省政府第57次常務會議，研究加快推進全省城市生活垃圾分類工作；審議《安徽省貫徹落實淮河生態經濟帶發展規劃實施方案》《大運河安徽段文化保護傳承利用實施規劃》，研究進一步加強工程建設項目招投標管理工作等。（中新社）

《北京》北京發布新版租房合約示範文本：明確禁止違法群租

北京市住建委指出，為合理引導住房租賃行為，維護租賃當事人合法權益，減少交易糾紛，降低交易成本，北京市住建委會同北京市市場監管局制定並發布《北京市住房租賃合同》《北京市房屋出租經紀服務合同》《北京市房屋承租經紀服務合同》三個合約示範文本。（新華網）

▼北京市。（圖／CFP）