韓國瑜「拒答」美聯社　范世平籲「勝選3件事」：韓粉攻擊性強須切割

▲范世平指出，韓國瑜在國民黨初選結果出爐後的記者會上，對《美聯社》記者的提問一概跳過拒答。（圖／記者李毓康攝）

政治中心／綜合報導

高雄市長韓國瑜將代表國民黨參選2020總統大選，台師大政研所教授范世平15日在臉書PO文，針對韓為何拒絕回答《美聯社》記者的提問列出6點分析，甚至直接點出韓要勝選總統必須靠這3件事，「辭市長、拆違建、割韓粉」。

范世平提到，在國民黨公布初選民調之後的記者會上，面對《美聯社》記者提問未來有關外交、國防與兩岸的政策，韓國瑜都是拒答，「面對國際重量級媒體的提問，加上外交、國防與兩岸是總統最重要的職權，韓國瑜應該好好趁此機會表現，擺脫『草包』形象」、「韓國瑜為何拒答？是他真的答不出來？還是故意給美國難看？因為《美聯社》是這場記者會中唯一被拒答的媒體」。

▲韓國瑜與朱立倫、連戰碰面後，隨即前往苗栗慰問喪母的前苗栗縣長傅學鵬。（圖／記者羅婉庭攝）

接著，范世平分析，如果韓國瑜想勝選總統必須要靠這3件事，「辭市長、拆違建、割韓粉」，如今高雄市長一職已經是他的包袱，不僅無法加分，還會扣分，加上罷韓風波，想要總統、市長兩邊兼顧並非容易的事；第二是要加快拆除雲林古坑的違建（農舍），以免繼續受到外界攻擊；第三是韓粉會嚇跑中間選民與年輕人，所以必須切割。

「但這3件事他顯然做不到。」范世平表示，現在國民黨內部分裂，「馬英九、郝龍斌這些『菁英藍』、『知識藍』會真心支持韓國瑜嗎？吳敦義逼韓選高雄市長，又不給資源；又在韓出國時讓郭台銘恢復黨籍；現在又想修黨章，讓總統不能兼黨主席，也是針對韓，吳會真的挺韓嗎？」

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