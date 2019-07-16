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觀光發大財！蔡英文看準聖克120萬人次郵輪客　率團考察挖掘商機

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▲▼蔡英文率團考察聖克里斯多福及尼維斯觀光商機。（圖／記者陶本和攝）

▲蔡英文率團考察聖克里斯多福及尼維斯觀光商機，受到當地小朋友的熱烈歡迎。（圖／記者陶本和攝）

記者陶本和／聖克里斯多福及尼維斯報導

總統蔡英文於台北時間15日晚間，在布林史東堡壘國家公園午宴克國政要及我國觀光產業考察團。她在致詞時表示，觀光業是聖克里斯多福及尼維斯重點發展的產業，現在每年的郵輪旅客已經超過120萬人次，這是極為龐大的商機，因此她邀請國內觀光旅遊業者組團考察，互相交流經驗，要發掘商機。

蔡英文抵達布林史東堡壘國家公園。布林史東堡壘建於聖啟茨島（St. Kitts）西海岸高800英呎之山頂，是美洲保存最完善之殖民時期軍事堡壘之一，「今日美國」(USA Today）曾於2011年將該堡壘列為全球500必看瑰寶景點前十大。

►►ETtoday新聞雲隨行報導
蔡英文過境美國&加勒比海行全記錄

▲▼蔡英文率團考察聖克里斯多福及尼維斯觀光商機。（圖／記者陶本和攝）

▲▼蔡英文率團考察聖克里斯多福及尼維斯觀光商機。（圖／記者陶本和攝）

▲▼蔡英文率團考察聖克里斯多福及尼維斯觀光商機。（圖／記者陶本和攝）

蔡英文率訪團抵達後，在布林史東堡壘國家公園管理委員會主席兼克國代理總督莫頓(Michael Morton)及克國副總理李察斯（Shawn Richards）陪同下參觀園區。

在中午時分，蔡英文則在布林史東堡壘國家公園搭起大棚子，宴請克國總理哈里斯(Timothy Harris)等政要及我國觀光產業考察團。蔡英文表示，布林史東堡壘國家公園名列聯合國教科文組織「世界文化遺產」，在這邊跟大家見面，是一件很開心的事。

▼蔡英文率團考察聖克里斯多福及尼維斯觀光商機，此為大西洋與加勒比海交界處。（圖／記者陶本和攝）

▲▼蔡英文率團考察聖克里斯多福及尼維斯觀光商機。（圖／記者陶本和攝）

蔡英文表示，觀光業是聖克里斯多福及尼維斯重點發展的產業，現在每年的郵輪旅客已經超過120萬人次，這是極為龐大的商機；由於台灣也有成熟的旅遊產業，所以這一次，她特別邀請國內觀光旅遊業者組團前來考察，互相交流經驗、發掘商機，為促進觀光的成長和永續發展共同努力。

蔡英文表示，台灣旅居在加勒比海的僑胞人數雖然不多，但都在各自專業領域有非常亮眼的成就，且投入社會公益活動，好比「光駿營造公司」張溎鱗，在克國經營建築營造事業有成；旅居聖馬丁的彭瑞媛僑務顧問，也服務於加勒比海地區僑界多年。

▲▼蔡英文率團考察聖克里斯多福及尼維斯觀光商機。（圖／記者陶本和攝）

▲▼蔡英文率團考察聖克里斯多福及尼維斯觀光商機。（圖／記者陶本和攝）

▲▼蔡英文率團考察聖克里斯多福及尼維斯觀光商機。（圖／記者陶本和攝）

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