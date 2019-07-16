490萬60歲老人「主宰台灣命運」　郭正亮點破韓國瑜選戰重點

▲郭正亮以台灣人口年齡分析韓國瑜的選戰策略。（圖／翻攝自平論無雙youtube）



記者林彥臣／綜合報導

國民黨2020總統候選人確定由高雄市長韓國瑜代表出征。民進黨立委郭正亮就以台灣的人口結構分析韓國瑜的選戰策略，依照目前台灣的人口結構，光是60歲以上的老人就有490萬，是台灣人口結構當中人數最多的族群，也就是說台灣的命運是主宰在60歲老人手上。

立委郭正亮在新聞節目《平論無雙》先以川普為例指出，美國的主流媒體，沒有一家看得起川普，福斯新聞那時候也沒捧成這樣，川粉也是最沒水準的，但川普還是贏了啊。

郭正亮接著舉年齡為例，20~29歲人口是314萬，60歲以上是490萬，然後其他30~39，40~49，50~59歲大概都是360萬，「我的意思是說，年輕人事實上是人口最少的，因為少子化，所以韓國瑜的重點不是年輕人」。

郭正亮指出韓國瑜的重點應該是，他（韓國瑜）得罪了那些知識藍、經濟選民，他要如何組他的團隊，讓人家覺得說他裡面也有一些務實可以治國的人，他現在要做的是這個，然後至於韓粉會不會到處去攻擊人，坦白講那個他沒有辦法去控制。

▲國民黨第三場國政願景發表會-韓國瑜。（圖／中天電視提供）



韓國瑜在第三場國政願景電視發表會中，也大打老年人口的福利政策，他主張在長照政策，由勞方、資方、政府三方面協作，受薪階級定存一部分長照基金，65歲以後政府幫你養爸爸媽媽，受照顧的65歲長輩，由當年存的基金以及國民年金個出一半。