韓國瑜出線結果早注定！　民調專家曝「最大關鍵」：只打市內電話的初選

▲吳春城表示，這次國民黨的民調媒介中沒有行動電話，結果就已經決定了。（合成圖／吳春城臉書粉專、記者羅婉庭攝）



政治中心／綜合報導

國民黨總統初選電話民調結果15日出爐，高雄市長韓國瑜的支持度達44.8％。對此，民調專家吳春城表示，國民黨選擇民調媒介時，未將行動電話納入民調範圍，最終結果早就已經決定，雖然韓國瑜在年輕群眾的聲量較低，但市話主要針對較高年齡層，且韓的鐵粉年齡普遍較大，所以支持度不受影響。

國民黨連續7天進行總統初選電話民調，15日早上公布結果。根據最終統計，韓國瑜的電話民調支持度排名第一，佔了44.8％、郭台銘的電話民調支持度排名第二，共佔27.7％。

民調結果出爐後，戰國策傳播集團董事長、資深民調專家吳春城指出，這樣的結果早就已經注定。吳春城向《商業周刊》表示，民進黨進行初選民調時，有納入手機，但國民黨沒有，初選的結果早就被確定了。

吳春城說明，由於郭台銘的政見中，談到了AI智慧、國家經濟發展，在年輕族群中有一定的支持度；不過，雖然韓國於在年輕群眾的聲量較低，但市話民調針對的主要是家庭照顧者、退休者等年紀較大的族群，而韓國瑜現在的死忠支持者年齡較高，因此民調支持度不受年輕族群影響。

▼吳春城認為，郭台銘的政見容易吸引年輕人，但市話民調針對的族群年紀較大。（圖／記者季相儒攝）



不過，吳春城也說，郭台銘與許多政治人物相比，不但持續在學習，對新事物的接受度也相當高，如果擁有足夠的時間，「應該會成為優秀的政治人物。」

除了吳春城的分析外，前民進黨立委林濁水也曾分析，韓國瑜是「老深藍孤臣孽子怨、黑金派系沒落怨、全球化貧富矛盾怨」所集成的民怨共同體，在朝野合力下，目前已是最接近總統位置的人了。

此外，立法委員王定宇也在臉書上指出，韓國瑜初選勝出是「意料中事」，且國民黨黨內的各天王會表現得「一片河蟹」。王定宇說，這場2020大選，將是台灣得關鍵之戰。

▼韓國瑜、郭台銘。（合成圖／記者李毓康攝、記者季相儒攝）

