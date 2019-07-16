「郭台銘過往至今從未考慮脫黨」　劉宥彤：這是選前的假議題

▲韓國瑜、郭台銘。（合成圖／記者李毓康攝、記者季相儒攝）

記者楊蕓／台北報導

高雄市長韓國瑜在國民黨黨內初選壓倒性勝出前鴻海董事長郭台銘，外界持續關注郭台銘是否脫黨參選，對此，郭台銘幕僚、永齡基金會執行長劉宥彤16日接受廣播節目專訪時表示，脫黨參選一直是選前的假議題，在初選民調前有刻意人去放大，至於是否和韓國瑜見面，劉宥彤則透露「我覺得短期內不會。」



媒體在郭台銘競選群組詢問，是否可請團隊說明「脫黨參選是假議題」？劉宥彤明確表示，「脫黨參選」的議題，是初選民調前有人刻意操弄的，「郭台銘先生由過往至今從未考慮。因此為假議題！」

郭台銘初選落敗後，15日深夜在臉書發文吐露心情，文末附上2個標籤「#相信郭台銘」、「#2020GoodTiming」，文中也未提是否脫黨參選，為郭台銘的下一步埋下伏筆引發討論。

對此，劉宥彤16日在廣播節目中表示，「現在沒有這個事情」，她強調，脫黨參選一直是假議題，在初選民調前有刻意人去放大，「董事長參與政治時間不長，像之前大家問他時，他才說希望5位參選人一起在凱道簽公約，當時國民黨原本答應又臨時取消，變得好像他不簽公約就是要脫黨」，劉宥彤坦言，這件事在黨內初選有影響民調和民眾投票行為的可能，「完全是因為他政治經驗不足。」

主持人周玉蔻追問，郭台銘是否有和韓國瑜見面的計畫？劉宥彤說，「我覺得短期內不會吧！董事長需要想一想他接下來的安排，他也沒告訴我們接下來的訊息，我們小編就是順勢而為」，至於郭台銘沈澱後應該會有一些想法，劉宥彤則說，「我們也不知道，我們又不是他的蛔蟲，大家就自己解讀吧！」