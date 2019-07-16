2020總統大選《ETtoday》PK即時民調　蔡英文75%一路壓韓到底

國民黨初選公布，將由韓國瑜PK蔡英文，你支持誰？ 國民黨初選公布，將由韓國瑜PK蔡英文，你支持誰？ 我支持蔡英文守護台灣。 我支持韓國瑜改變台灣。 投票結果 2926 票 75.24 % 963 票 24.76 % 總計 3889 票。

▲國民黨初選民調結果出爐，確定由韓國瑜PK蔡英文。（合成圖／總統府提供、ETtoday攝影中心攝）



政治中心／綜合報導

國民黨總統初選電話民調結果15日出爐，韓國瑜以44.8％的支持度代表黨內角逐2020總統大位。針對2020大選藍綠2位候選人，《ETtoday新聞雲》15日早上開始進行民調統計，總統蔡英文的支持度從頭開始就一路領先韓國瑜。

韓國瑜確定出線後，《ETtoday新聞雲》15日早上10點進行了一人僅能投一票的「國民黨初選公布，將由韓國瑜PK蔡英文，你支持誰？」民調調查。調查結果顯示，蔡英文的支持度從頭開始一路領先韓國瑜，截至16日凌晨0時48分，蔡英文以75.05％的得票率贏過韓國瑜的24.95％，2人得票率相差3倍。

得知韓國瑜出線後，正在友邦聖克里斯多福及尼維斯訪問的蔡英文表示，恭喜韓國瑜市長在國民黨初選當中勝出，但無論對手是誰，民進黨絕對會盡力爭取2020大選的最後勝利。

▼蔡英文說，無論民進黨的對手是誰，都會盡力爭取2020大選的勝利。（圖／記者陶本和攝）



韓國瑜15日深夜在臉書上發表「5個感謝」，指出自己身為一個佛教徒，以「逆增上緣」的心態感謝所有批評、指教，同時批評民進黨「倒行逆施」的執政方針，讓台灣社會焦慮不安、一般民眾生活愈來愈痛苦，並感謝高雄市民的支持與諒解。

至於國民黨黨內初選失利的郭台銘，15日深夜也在臉書po文，他表示，即使全世界都不看好，他不後悔，是自己的努力還不夠，讓許多支持他的朋友失望了，但也希望明天能和大家一同迎接陽光，「我以身為中華民國國民為榮，也以身為台灣人為榮，我一生努力讓中華民國以我為榮，讓台灣以我為榮。」