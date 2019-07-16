韓國瑜最驕傲政績：讓全世界看到高雄　「上任半年國字臉變瓜子臉」

▲影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

政治中心／綜合報導

高雄市長韓國瑜從國民黨內初選出線，有網友挖出他先前接受Youtuber志祺七七訪問的影片，面對上任半年來有哪些值得驕傲的政績，又有哪些是提出了卻無法實現的政見，他解釋，自己從國字臉操勞到瘦成瓜子臉，但各局處都沒有停下往前衝的腳步，「問我覺得最有成就感的是什麼，我覺得是讓全世界看到高雄。」

▲韓國瑜喊出高雄觀光要「四光」的口號。（圖／記者林敬旻攝）

志祺七七的第一個問題是，「上任半年來最驕傲的政績？覺得可惜的地方？」韓國瑜回答，市府團隊這6個月來衝得很厲害，「你看，我現在整個臉都已經垮下來變成瓜子臉，我以前來的時候是國字臉，很威武的，現在是小巧，很疲憊，眼睛永遠都是紅的」，但各局處一直都在衝，所以他覺得最有成就感的部分，是「讓全世界看到高雄」，「我號召大家來高雄觀光旅遊，四光，把高雄好吃的吃光、好喝的喝光、好玩的買光、把錢花光。」

韓國瑜接著說，第二件要做的事情就是今年開始推動的中英文雙語教育，還有鋪道路和清理水溝，「我們光鋪道路就鋪了135條，各個水溝清理了2000公里，可以來回台灣4次」，而在照顧弱勢族群的方面，市府團隊也從來沒有停過。

▲愛情摩天輪產業構想。（圖／地翻中心翻攝）

至於有哪些是過去提出了卻無法實現的政見，韓國瑜解釋，自己所有政見中被關注第一高的就是愛情摩天輪，下個月會有美國、英國、法國3家公司來考察，「有些事情你要給人家調查的時間，從事政治活動不是魔術師」，F1賽車的部分則是因為小港機場沒有辦法停放波音747，和對方談了以後，他們覺得要把車運過來是有問題的，所以改成聯絡其他的賽車，「像V8這些什麼，其實要推動的工作完全沒有停」。

面對年輕人關注的高房價問題，韓國瑜也提出自己的見解並表示，新加坡年輕人可以買房子，低利貸款，還有一批房子是針對年輕人只租不售，「這不就可以解決？（台灣）空房子這麼多，老年人怕寂寞，年輕人買不起房，所以我們準備在高雄推動老青結合（老青共住）。」