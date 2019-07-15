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紐約時報稱韓國瑜「親中民粹市長」　曾公開讚揚獨裁領袖

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▲▼韓國瑜花蓮東大門造勢（圖／ETtoday攝影中心攝）

▲韓國瑜贏得國民黨總統初選。（圖／ETtoday攝影中心攝）

記者林彥臣／綜合報導

高雄市長韓國瑜通過黨內初選，代表國民黨成為2020總統大選的候選人，《紐約時報》（New York times）則以《民粹主義市長通過初選，參加台灣總統大選》為題，來報導韓國瑜通過黨內初選一事。

《紐約時報》報導指出，一位支持與中國建立更密切的台灣民粹主義市長，贏得了反對黨的提名，將與現任總統蔡英文競選總統，蔡英文一直批評北京企圖向台灣施加統一的壓力。

韓國瑜在全球最大的iPhone代工創始人郭台銘的挑戰中倖存，被提名為總統候選人，在明年1月的選舉中，台灣選民將在傾向華盛頓或傾向北京之間做出抉擇。

▲▼總統蔡英文於哥倫比亞大學發表演說。（圖／蔡英文臉書）

▲總統蔡英文於哥倫比亞大學發表演說。（圖／蔡英文臉書）

報導指出，民進黨現任總統蔡英文女士訪問紐約，並且在哥倫比亞大學發表演說，這個舉動引起了中國的強烈譴責，這段演說的內容強調20年來台北與華盛頓之間，處在最溫暖的關係。

台灣南部城市高雄市長韓國瑜是根據電話民調結果勝出，結果顯示45%的支持者支持韓國瑜，28%的支持者支持郭台銘。研究台灣政治的內華達州大學拉斯維加斯分校的政治學副教授王（Austin Wang）表示，「韓的當選結果是個令人信服的結果，韓跟郭之間的差距非常的大」。

▲▼國民黨總統初選參選人郭台銘身障保險社會福利記者會。（圖／記者季相儒攝）

▲紐約時報稱韓國瑜與郭台銘之間的差距非常大。（圖／記者季相儒攝）

韓先生指責蔡女士的施政，未能改善台灣民眾的生活，同時暗指一些專制的東亞領導人，為台灣提供了一個參考方向（while suggesting that some recent authoritarian East Asian leaders offer a model for Taiwan），台灣在經歷了40年的殘酷戒嚴統治之後，於1990年代正式施行民主化。

韓國瑜6月1日在台北舉行的大型集會上，曾挑出三位政治人物讚揚，分別是前國民黨台灣獨裁領袖蔣經國（the former Kuomintang dictator of Taiwan），新加坡專制領袖李光耀（the authoritarian ruler of Singapore），中共前領導人鄧小平。

▲高雄市長韓國瑜昨會見澳門中聯辦主任傅自應。（圖／高雄市政府提供）

▲高雄市長韓國瑜會見澳門中聯辦主任傅自應。（圖／高雄市政府）

報導指出，韓國瑜今年上半年訪問了中國大陸，會見了前英國殖民地香港與前葡萄牙殖民地澳門的中共高級官員，這兩個地區都是由北京「一國兩制」框架下治理的，該框架除了外交與軍事之外，允許在領域內實現高度自治。

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關鍵字：紐約時報,民粹,民粹市長,韓國瑜,國民黨總統初選,2020總統大選

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