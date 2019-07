紐約時報稱韓國瑜「親中民粹市長」　曾公開讚揚獨裁領袖

▲韓國瑜贏得國民黨總統初選。(圖/ETtoday攝影中心攝)



記者林彥臣/綜合報導

高雄市長韓國瑜通過黨內初選,代表國民黨成為2020總統大選的候選人,《紐約時報》(New York times)則以《民粹主義市長通過初選,參加台灣總統大選》為題,來報導韓國瑜通過黨內初選一事。

《紐約時報》報導指出,一位支持與中國建立更密切的台灣民粹主義市長,贏得了反對黨的提名,將與現任總統蔡英文競選總統,蔡英文一直批評北京企圖向台灣施加統一的壓力。

韓國瑜在全球最大的iPhone代工創始人郭台銘的挑戰中倖存,被提名為總統候選人,在明年1月的選舉中,台灣選民將在傾向華盛頓或傾向北京之間做出抉擇。

▲總統蔡英文於哥倫比亞大學發表演說。(圖/蔡英文臉書)



報導指出,民進黨現任總統蔡英文女士訪問紐約,並且在哥倫比亞大學發表演說,這個舉動引起了中國的強烈譴責,這段演說的內容強調20年來台北與華盛頓之間,處在最溫暖的關係。

台灣南部城市高雄市長韓國瑜是根據電話民調結果勝出,結果顯示45%的支持者支持韓國瑜,28%的支持者支持郭台銘。研究台灣政治的內華達州大學拉斯維加斯分校的政治學副教授王(Austin Wang)表示,「韓的當選結果是個令人信服的結果,韓跟郭之間的差距非常的大」。

▲紐約時報稱韓國瑜與郭台銘之間的差距非常大。(圖/記者季相儒攝)



韓先生指責蔡女士的施政,未能改善台灣民眾的生活,同時暗指一些專制的東亞領導人,為台灣提供了一個參考方向(while suggesting that some recent authoritarian East Asian leaders offer a model for Taiwan),台灣在經歷了40年的殘酷戒嚴統治之後,於1990年代正式施行民主化。

韓國瑜6月1日在台北舉行的大型集會上,曾挑出三位政治人物讚揚,分別是前國民黨台灣獨裁領袖蔣經國(the former Kuomintang dictator of Taiwan),新加坡專制領袖李光耀(the authoritarian ruler of Singapore),中共前領導人鄧小平。

▲高雄市長韓國瑜會見澳門中聯辦主任傅自應。(圖/高雄市政府)



報導指出,韓國瑜今年上半年訪問了中國大陸,會見了前英國殖民地香港與前葡萄牙殖民地澳門的中共高級官員,這兩個地區都是由北京「一國兩制」框架下治理的,該框架除了外交與軍事之外,允許在領域內實現高度自治。