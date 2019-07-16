影／蔡英文接受贈勳　聖克總督府演奏「月亮代表我的心」、「朋友」

記者陶本和／聖克里斯多福及尼維斯報導

總統蔡英文於台北時間16日清晨，在友邦聖克里斯多福及尼維斯接受席頓(Tapley Seaton)總督致贈「聖克里斯多福及尼維斯勳章」(Order of Saint Christopher and Nevis)。會場樂隊是參與眾多國家重要慶典、會議的「Pantastic鋼鼓樂團」，演奏除了兩國國歌外，也有「月亮代表我的心」與「朋友」二首曲目。

「Pantastic鋼鼓樂團」成立於1986年，團長為Mr. Melvin Mellie Hewlett，團員來自Cayon高中學生，部分團員高中畢業進入專科就讀，仍留在樂團在各地表演。

▼總統蔡英文接受贈勳，會場樂隊是參與眾多國家重要慶典、會議的「Pantastic鋼鼓樂團」。（圖／記者陶本和攝）



該樂團是自2006年至2018年聖克里斯多福及尼維斯觀光部及全國嘉年華委員會舉辦14場鋼鼓比賽，該樂團獲得13場比賽的冠軍。曾在國家重要慶典活動或會議表演，如加勒比海領袖會議CaricomCARICOM領袖高峰會及部長級會議。

據指出，聖克里斯多福及尼維斯在去年9月慶祝獨立建國35週年，Pantastic鋼鼓樂團應邀赴台灣進行文化交流，在實踐大學與新竹嘉興國小義興分校合唱團共同演出；駐聖克里斯多福及尼維斯大使館於同年10月邀請該樂團在慶祝107年國慶酒會中也有演出。