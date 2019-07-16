獲最高榮譽「聖克里斯多福及尼維斯勳章」　蔡英文：意義非常重大

▲總統蔡英文訪問聖克里斯多福及尼維斯。（圖／總統府提供）



記者陶本和／聖克里斯多福及尼維斯報導

總統蔡英文「自由民主永續之旅」於台北時間16日上午，出席總督府歡迎儀式，並接受席頓總督致贈「聖克里斯多福及尼維斯勳章」(Order of Saint Christopher and Nevis)。

蔡英文在致詞時，首先感謝席頓總督，這兩年，包括總督及哈里斯(Timothy Harris)總理在內都曾經到台灣訪問，很高興她這次的「自由民主永續之旅」換她前來訪問。

蔡英文表示，對於獲得席頓總督授與象徵最高榮譽的「聖克里斯多福及尼維斯勳章」，她感到非常榮幸，「這是對我們兩國長期友誼、以及彼此發展夥伴關係最大的肯定」。

蔡英文指出，更讓她感動的是，1983年聖克里斯多福及尼維斯獨立建國時，第一個建立外交關係的友邦，就是中華民國台灣；而席頓總督當時則是來台洽談建交的重要推手，從總督閣下手中接受勳章，意義非常重大。

蔡英文表示，從1983年到現在，30多年來，台灣除了在農業、醫療及資通訊等領域，持續和克國交流合作，也推動各類獎學金及技職教育的計畫，一起培育優秀的專業人才。

在聯合國的「永續發展目標」方面，蔡英文表示，我們共同合作的這些努力，都是在造福人民，促進和平、繁榮、還有可以世世代代延續下去的發展，這就是台灣和克國共同的理念，也是未來要繼續共同努力的目標。

▼總統蔡英文訪問聖克里斯多福及尼維斯。（圖／總統府提供）

