韓國瑜又去台北！黃捷氣炸：不用上班嗎？　視察跑錯里「不關心高雄」

▲黃捷臉書電爆韓國瑜北上「不用上班嗎」。（圖／記者洪正達攝）



記者林彥臣／綜合報導

時代力量高雄市議員「白眼女神」黃捷在臉書上發文，痛批高雄市長韓國瑜又北上是「不用上班嗎？」而且視察的時候還跑錯里，選在立法院臨時會第一天北上，根本「醉翁之意不在酒」，只是把登革熱當藉口，沒有真正關心高雄。

高雄市長韓國瑜17日上午親自北上赴立法院拜會國民黨9名高雄立委，他表示，高雄9個立委還沒為登革熱發聲，一個一個拜訪，為了高雄市防疫作戰計劃，不分黨派一起努力，希望獲得補助款和國軍的化學兵團協助。

黃捷則痛批韓國瑜，韓市長今天又北上，是不用上班嗎？韓市長跑去立法院說要請立委協助爭取登革熱補助，我認為只是把登革熱疫情當藉口，根本沒有真正關心高雄！

▲韓國瑜北上立法院。（圖／記者屠惠剛攝）



黃捷指出，韓國瑜連視察都跑錯里，韓市長真的關心登革熱疫情，為什麼視察跑錯里還詭辯說「蚊子會飛」？為什麼前天登革熱防疫動員大會19分鐘就閃人（甚至多是在接受媒體聯訪）？為什麼人都不在高雄，連平日都在台北？

黃捷對於韓國瑜北上動作提出質疑，登革熱補助都是地方政府衛生局提出書面申請，行政院就會補助，需要特別找立委，大多都是因為行政院預算編列不足，必須動用到第二預備金時，才會特別找立委陳情，但韓市長這次，連申請都還沒有，就特地北上找立委，而且還是選立法院臨時會第一天，根本就是醉翁之意不在酒，為總統選舉準備的政治動作明顯。

黃捷指出，真的想要補助，不是跑去立法院聊天或是在臉書討拍就有用，計畫根本沒寫完整、經費執行率不足才是重點！請市長好好留在市府裡請團隊把計畫寫好，並且坐鎮高雄，隨時掌控疫情，把該除的草除掉、把公園水池和愛河好好整治，才能真正防止疫情擴大。請市長好好專心市政，莫讓高雄繼續向下沉淪。

▲韓國瑜與王金平會面。（圖／記者屠惠剛攝）



韓國瑜這趟北上除了拜會9名國民黨立委之外，還特別拜會了前立法院長王金平，雙方公開談了約20分鐘的登革熱疫情。對此，王金平會後受訪表示，事前不知道韓國瑜會來，「要來看人家，最好都是事先預約好，讓人有個時間上的準備」。