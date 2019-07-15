命理師卜卦總統大選「四大天王」　三人「同卦象」只有他不一樣　

▲命理師占卜蔡英文、柯文哲、郭台銘、韓國瑜四人的總統大選卦象，竟有三人是一樣的。（合成圖／ETtoday資料照）



記者林彥臣／綜合報導

國民黨總統初選由高雄市長韓國瑜脫穎而出，但是2020總統大選的態勢卻沒有因此變得更明朗，不僅各界關注郭台銘是否會堅持脫黨參選，台北市長柯文哲的抉擇也將影響2020大局。命理師江柏樂為總統大選呼聲最高的四位人選卜卦，卻意外顯示三個人都得到了相同的卦象，只有一個人的卦象不同，讓他驚呼，「我自己都嚇一跳」。

根據三立新聞節目《驚爆新聞線》，命理師江柏樂表示，特別卜了四個卦，「我自己都嚇一跳」，蔡英文顯示的卦象叫「澤水節」、韓國瑜占卜的卦也叫「澤水節」、郭台銘的卦象也叫「澤水節」，柯文哲占到的卦叫「震為雷」。

江柏樂解釋，這種機率在易經裡面的卦象，大概幾千分之一而已，易經卜卦的龜卦有三個金錢六個爻在動，四個人有三個人一模一樣的卦象，機率大概是幾千分之一。

江柏樂說，「我自己到昨天還沒占卦之前，我根本認為柯文哲沒機會，那卦象顯示是，如果這四個出來選的時候，柯文哲會漁翁得利，柯文哲當選」。

江柏樂進一步解釋，「震為雷」的卦象意思是「青龍得位」，「震為雷」是一個六沖卦，代表是好像不會當選，但是「青龍得位」代表變成真命天子，「所以，我自己占到這個卦的時候，我那時候想說，希望神明是不準的，希望我是不準的」。