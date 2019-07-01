郭台銘霸氣開嗆：政治人物「只會花錢」　這些人搞爛台灣20年

▲郭台銘霸氣開嗆政治人物只會花錢。（圖／翻攝自館長成吉思汗youtube，下同）



記者林彥臣／綜合報導

國民黨總統參選人郭台銘與館長陳之漢合體直播。館長提問指出郭台銘幫了國民黨許多忙，但是這次參加總統初選飽嘗人情冷暖，黨內互打每個人都攻擊他，是認為「你太有見識，還是他們太沒見識」。對此郭台銘不僅開嗆政治人物沒見識，還說這些政治人物只會花人家的錢。

館長對郭台銘提問表示，到現在可以很明顯的看出來，到現在還沒有看過出名的立委、議員幫你造勢，反觀韓國瑜的場子滿滿都是，國民黨選輸之後沒有錢，國民黨深受你的幫助，以前你沒有要選總統，這麼多人要幫忙你都幫，現在一說要選這些人又離你而去，又黨內入打每個人都攻擊你，這些人是認為「你太有見識，還是他們太沒見識，還是他們有見識你在唬爛？」

郭台銘回應館長的提問表示，「他們太沒有見識」，他們做幾十年，他自己才做3個月，就是這1、20年這些政治人物把台灣搞爛，他們沒有了解台灣的經濟，所以台灣必須要由一個懂經濟的人來領導。

郭台銘開嗆，「我一年賺一千多億，我加起來在台灣繳稅夯不啷噹幾十年繳了幾千億，我全世界在做生意，我個人在台灣繳稅，他們這些政治人物賺了多少錢？他們只會花人家的錢」。

館長微笑附和，「是，是，是，講得非常好，今天晚上的重點出來了」。

▲郭台銘也具體談到0~6歲國家養的架構。（圖／翻攝自館長Youtube直播）



在館長的訪談當中，郭台銘也具體提到0~6歲國家養的架構，社會福利的模式，一種是屬於北歐型的國家編預算來做社會福利，一種是美國式把福利事業與產業做結合，以產業賺的錢來支持做福利，就不需要由國家編預算，可以加強發展健康產業如生化晶片、健康物聯網等，這些產業可以讓台灣做30兆台幣的生意。