電報內容再曝「川普討厭歐巴馬才退核協議」　洩密者身分鎖定

▲美國總統川普與英國首相梅伊2017年1月在白宮舉行記者會時，已宣布請辭的英國駐美大使達洛克（Kim Darroch）坐在台下。（圖／路透）



國際中心／綜合報導

英國駐美大使達洛克（Kim Darroch）批評美國總統川普「無能」的機密電報上周曝光，事件引發英美關係緊張後他閃電請辭。《星期日泰晤士報》報導，一名匿名政府官員表示，已確定洩漏機密文件的嫌犯身分，有關他可能是受到外國政府指使的電腦駭客，這個說法則被排除。

英國《星期日郵報》率先揭露達洛克的電報內容，他形容川普政府無能失職，且這位美國總統會在恥辱中結束政治生涯，引來川普憤怒嗆聲「不再打交道」，他隨後請辭。英國官員已展開調查，反恐警方12日也說明啟動刑事調查；有官員透露，已確定洩漏機密的嫌犯身分。

匿名政府官員表示，當局似乎鎖定洩漏者身份，他有權限訪問歷史文件並抓取一系列材料，過程很粗糙。據了解，英國政府通訊總部（GCHQ）情報部門人員將加入調查，透過搜尋電郵、電話紀錄來確認嫌犯。

根據英國媒體報導，又有更多電報內容曝光；達洛克去年5月寫信給英國政府，指出川普單方面退出《伊朗核協議》只是出於「個人理由」，因為這份協議曾獲得前總統歐巴馬（Barack Obama）的同意。達洛克認為，川普此舉在破壞外交秩序。

▲川普去年退出《伊朗核協議》，近來美伊關係緊張。（圖／路透）



英國最高反恐警察辦公室呼籲，媒體不該繼續報導洩漏的文件，可能違反《政府機密法》（Official Secrets Act）。然而，許多英國媒體人以及政治人物都認為這涉及公眾利益，不該加以限制。

積極角逐保守黨黨魁的強生（Boris Johnson）說，任何報導相關材料的媒體若面臨起訴，都是不正確的行為，等同侵犯言論自由。

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