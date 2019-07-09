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川普氣噗噗…昨天先跟英國大使絕交　今天再嗆他「自大的笨蛋」

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▲美國總統川普（Donald Trump）在美國「保守政治行動會議」（Conservative Political Action Conference, CPAC）。（圖／路透社）

▲川普遭英駐美大使批評後，對英國首相梅伊展開前所未有的砲轟。（資料照／路透）

國際中心／綜合報導

英國駐美大使達洛奇批評美國總統川普的機密電報日前曝光，顯然完全激怒了川普川普繼昨天宣布不再與這位大使來往，並把矛頭指向英國首相梅伊後，到了9日川普氣仍為消，再度發文痛罵達洛奇是「自負的笨蛋」，同時也重申梅伊用「蠢辦法脫歐」，結果什麼事都做不好。

英國《星期日郵報》揭露一封達洛奇（Kim Darroch）回報給外交部的備忘錄，他在內文形容川普和他的政府笨拙、失能，導致白宮內部充滿紛爭，將使美國陷入不安全、無法預測的局勢。

對此，川普昨日在推特放話稱，美國將不會再與達洛奇打交道，同時也批評即將卸任的梅伊（Theresa May）處理脫歐事務的方式，諷刺「好消息是人們很快就會有一位新首相。」

到了9日上午，川普推文中的火藥味再度升級，形容達洛奇古怪且愚蠢，應該去討論梅伊失敗的脫歐談判。川普重申，他告訴過梅伊該怎麼做，但梅伊堅持要採取她自己「愚蠢的的辦法」，結果沒辦法把事情搞定。他又說，「我不認識這位大使，但我聽說他是自負的蠢才。」

達洛奇將於明年1月結束任期，梅伊的發言人表示，首相完全支持達洛奇，雖然對洩密事件感到遺憾，但大使本來就有責任向政府提供有關派駐國誠實且坦率的評估。另有消息透露，美國財政部8日為卡達國王塔米姆（Tamim bin Hamad Al Thani）舉行晚宴，並未邀請達洛奇參加。

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關鍵字：川普,機密電報,北美要聞

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