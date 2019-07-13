英密電外洩案延燒一周…駐美大使丟飯碗　倫敦警證實展開刑事調查

▲ 達洛克先前以「無能」形容美國總統川普。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

英國駐美大使達洛克（Kim Darroch）因機密電報外洩一案閃電請辭。對此，倫敦警察廳（Metropolitan Police）已展開刑事調查，助理警察局長巴蘇（Neil Basu）表示，這起事件已明顯破壞英國國際關係，敦促洩密者自首出面承擔後果。

綜合BBC、路透社報導，負責調查涉嫌違反英國政府機密法（Official Secrets Act）刑事案件的反恐指揮部已針對此事件展開內部調查。

「我想對做這件事情的人說，你或你們所做的事情，後續的影響是非常明顯的，甚至讓忙到不可開交的幹員分心」，助理警察局長巴蘇提到，任何知曉內情的人都應該與警方聯繫，「把洩密者繩之以法明顯符合公眾利益。」

巴蘇進一步提到，這起電報外流事件可能被歸類在「刑事調查」範疇，呼籲任何人及媒體不要公布相關細節，並把檔案交還警方。外界認為，反恐小組介入調查顯示案情的複雜程度，而調查結果可能不會在短時間內出爐。

▲ 英國前外相強生（左）2017年曾與達洛克在華府與美國官員見面。（圖／達志影像／美聯社）

時間拉回上周，達洛克回報倫敦的機密郵件內容遭人洩漏，內文指出川普施政笨拙無能，掀起外交風波。儘管英國首相梅伊多次慰留，他仍於10日閃電請辭，會等到接班人選確認後離開工作崗位，並在辭呈中提到，「現況讓我難以好好地扮演我想要扮演的角色。我相信，指派一位新的大使，將會是更負責任的作法。」

傳聞指出，大多數政府官員選擇力挺達洛克，認定他是這起事件的受害者，但唯獨前外相強生（Boris Johnson）對此事避而不談，被解讀為「未獲未來首相支持」，可能是壓倒駱駝的最後一根稻草。

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