母慘死槍口下　兩兄弟撲向兇手狠揍痛喊：殺的是我媽啊

▲兄弟狠揍兇手遭逮捕。（圖／路透）

國際中心／綜合報導

美國俄亥俄州（State of Ohio）62歲男子威廉斯（Dale Williams）2年前殘忍槍殺46歲前女友史都華特（Elizabeth Pledger-Stewart），原定11日要開庭宣判刑期，但在法庭上，史都華特的兩名兒子難忍心中悲憤，當場衝到法官面前暴打威廉斯，遭到警方制伏時更心痛喊著，「他殺的是我媽啊！」

據《紐約郵報》報導，威廉斯在2017年和史都華特發生嚴重爭執，事發當時他埋伏了約45分鐘，等到史都華特開車出門後，便直接撞擊後車廂，強行逼迫對方下車。就在史都華特下車準備理論時，沒想到威廉斯竟在光天化日之下，直接拿槍不斷射擊，直到她倒臥在血泊之中才停手。

當警方趕到現場時，威廉斯立即投降被逮。據悉，案發前一天史都華特就曾向警方報警，表示遭到威廉斯的恐怖威脅。

▼兇手威廉斯（Dale Williams）。（圖／翻攝自Youngstown Police）

該案件在11日進行開庭宣判威廉斯的刑期。當天在史都華特的女兒準備進行陳述時，她的兩名親兄弟難掩心中的怒氣，當庭失去控制，其中一名突然向威廉斯撲去並撞倒在地，另外一名則緊追再後，跳過欄杆，衝到法官面前，把威廉斯狠狠地揍一頓。

儘管場面失控後，警方立即上前阻攔並勸說，兩兄弟仍持續猛揍，最後只好動用電擊槍壓制，其中一名兒子對著警方痛喊：「他殺的是我媽啊！」然而警方仍以藐視法庭罪進行逮捕，並求處拘禁30天的刑期。

此外，法庭隨後也宣布對威廉斯的刑期擇期宣判，預估至少面臨23年有期徒刑。

▼揍兇手的當時，場面一片混亂。（影片／翻攝自Facebook／News4JAX）