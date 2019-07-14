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他偷車載走3陌生小孩…父母一路狂追　鄉民攔截「私刑打死」

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▲▼汽車，肇事逃逸，酒駕，車禍，駕駛。（圖／pixabay）

▲男子開走別人的車，車內還有小孩，隨後他被居民毒打。（圖／示意圖／pixabay）

國際中心／綜合報導

美國賓州費城54歲男子胡德（Erik Hood）11日晚間試圖偷車，車內還載有3名陌生孩子；當時小孩的父母正在商店內，所幸立即發現狀況，趕緊衝到車邊並將男子拉出。胡德的行為引起公憤，隨後被一群路人暴打，他送往鄰近的天普大學醫院（Temple University Hospital）後死亡。

CNN報導，胡德當時趁孩子父母沒注意，偷偷開走不屬於他的車輛，不過後來他困在車流中，直接被追上來的小孩雙親拉出車外。胡德攻擊孩子的父親後逃離現場，一群人目睹情況後則攔住他並動用暴力。

受傷的胡德到院後，醫療人員宣布他已死亡。對此，費城警局隊長史密斯（Jason Smith）12日在記者會表示，他並不認同人民在街頭自行「尋求正義」的行為，「在犯罪方面，我認為所有事情都要透過我們來發揮作用。」

史密斯補充，當時有錄下衝突畫面，警方正試圖找出毆打胡德的有哪些人，目前尚未逮捕任何人。車內的3名孩子則沒有受傷。

據了解，這對爸媽約25歲，事發當時兩人在一家披薩店，3名年幼的孩子待在車內，父親當時打了胡德，如今他們可能面臨指控。當地居民希德（Kabreeze Sheed）表示，發生的事件是起悲劇，但能夠理解眾人憤怒，「孩子可能被綁架、帶走，永遠見不到面，（父母）或被要求贖金，你永遠不知道。」

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