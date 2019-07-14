社區泳池直擊！鄰居「順走iPhoneXS」救生員秒攔截　網回應成開放式結局

▲原PO習慣在社區泳池游泳，會把東西放在旁邊躺椅上。（圖／翻攝自臉書「爆廢公社二館」）

網搜小組／綜合報導

一名網友在住家社區游泳，游到一半卻看到帶著小孩的爸爸接近他放東西的躺椅，拿走他的隨身物品和價值近4萬元的iPhoneXS。和他對上眼的救生員隨即問該名爸爸「是不是拿錯東西了」，結果對方馬上道歉放下東西離去，讓原PO覺得難以接受，「快4萬的iPhone XS也可以認錯？」原本呼之欲出的真相在網友回應下，似乎又變得有多種可能，「故意的」、「扯爆了」、「我是覺得…粗心的爸爸真的很多」。

「今天想跟廢友們聊聊人性」，原PO在臉書社團「爆廢公社」表示，住家社區泳池旁設有3張躺椅，平常會去游泳的他和其他住戶一樣，都會把東西放在躺椅上，而且都會特別注意靠近他躺椅的人。13日當天，他一如往常到泳池游泳，「我放了3樣東西，浴巾、鑰匙串、iPhone」，隔壁躺椅則坐著帶小孩的一家人。

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原PO說，游蛙式抬頭換氣時，看到一家人準備離開，「那位爸爸拿走了我的東西，我直接站立泳池中間，救生員阿弟仔注意到我的反應，我給他使了個眼色，沒想到他反應很快竟然懂！」救生員立刻出聲攔截對方，「抱歉，你好像拿到別人的東西」；那位爸爸也沒先問老婆是不是自家的東西，直接說「是喔！抱歉抱歉」，趕緊把東西放回去。

「之後我起身去看，他竟然三樣都拿走」，原PO說，「身為一個努力賺錢的父親，他認不出浴巾是不是他們家的這我可以理解，但是鑰匙串跟這台快四萬的iPhone xs也可以認錯？你們覺得，是真的拿錯了嗎？補充，泳池沒有監視器！」

網友看完紛紛留言，「我只覺得救生員很長眼，順手牽羊的人很拔辣，至於帶的人，很幸運遇到聰明的救生員」、「覺得是故意的」、「是同大樓住戶嗎？在小孩面前完全失敗的機會教育」；然而不少有老公的女性網友根據經驗，認為或許只是不小心，「我覺得粗心爸爸一大堆」、「我也這麼覺得，尤其是爸爸，根本很粗心」、「尤其當爸爸的，根本不會知道家裡浴巾什麼花色，像我們帶孩子去游泳，叫爸爸去拿浴巾過來，還要問我 我們浴巾什麼色？放在哪？傻眼。」