參選到底？初選剩2天郭台銘還在跑　彰化成立千人「台銘之友會」

▲彰化「台銘之友」會成立。（圖／記者張榮恩攝，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

戰鼓聲聲催，國民黨總統初選民調進入倒數階段，13日下午彰化縣成立台銘之友會，有上千名支持郭台銘的民眾讓情相挺，3時40分許，郭台銘的戰車緩緩進入員林大道，看著郭台銘在戰車上揮舞國旗的英姿，相挺的民眾不斷的高喊「郭台銘當選」，幾乎將整個會場大門擠爆。

下午3時，台銘之友會場，已經擠滿數百位支持的民眾等候，會場的400張椅子早已被坐滿，其他的民眾寧願站著也不願離開，熱情的支持者高舉2020唯一支持郭台銘，就是等著看郭一面，甚至有民眾遠從高雄甚至中壢搭火車到員林，都只有一個初衷就是讓郭台銘順利在民調初選中勝出。

台銘之友會的成員大都來自基層泛藍選民，有來自藍營的地方首長也有議員及鎮民代表，展現郭台銘的高人氣，由於現場仍有民眾到今天都還沒有接到初選民調電話，大家爭相告知，希望在最後的2天，郭台銘的民調能夠勝出，要大家務必守在電話旁，接到電話請說「唯一支持郭台銘」才能翻轉台灣經濟。

郭台銘在民眾的簇擁下，進到會場後，首先感謝彰化民眾的熱情支持，前縣長卓伯源說，要得天下就要先進彰化，而員林市又是台灣中小企業的發源地，為了促進台灣經濟發展，所以一定要到彰化成立「台銘之友會」，與大家為了台灣的前途一起努力。