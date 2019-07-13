反對交往竟命喪女兒男友刀下！　鄰居憾：母女都是同進同出

▲▼果菜市場殺死女友媽，嫌犯到案。（圖／記者洪正達攝）

記者洪靖宜／高雄報導

高雄大社區一處果菜市場停車場13日上午發生兇殺案，46歲的王婦因反對年約20歲的女兒與韓嫌交往，甚至還出言嘲諷，沒想到卻遭到割頸慘死，死者女兒是王婦與丈夫的獨生女，高職畢業後目前還正待業中，親友鄰居眼中母女感情非常好，時常同進同出，沒想到這回竟因女兒感情問題，命喪女兒的男友刀下。

▲死者公公痛斥兇嫌「很惡質！」。（圖／記者洪靖宜攝）

死者家住高雄燕巢區，不少鄰居聽到意外發生都相當訝異，表示從來沒看過女兒有帶男友回來，不過每天都會和她們母女見面，平時他們都同進同出，每天都會一起去市場買菜，再一起回來煮飯，沒想到這次出門後會發生意外。

而死者和女兒以及丈夫三人同住，家中還有一位高齡80歲的公公，他提到沒看過這個男的(指韓嫌)，因為自己年老也不會去管年輕人的事，目前母女倆都沒工作，但感情好，會一起出門，平常鮮少互動，今天也是朋友打電話來通知，才知道媳婦被殺死的噩耗，他也痛斥兇嫌「很惡質！」。

▲韓嫌鄰居都表示不清楚韓家人住哪。（圖／記者洪靖宜攝）

至於韓嫌位在楠梓的住處，鄰居則是不太清楚發什麼事，其中有一對夫妻表示「不認識他們，不住這裡」，而其他鄰居則低調說，只知道今天有很多警察聚集，得知嫌犯就躲在社區中也感到很驚訝，他們提到，這一塊都是老社區，人都很單純，聽到消息覺得可怕。