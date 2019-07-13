網戀纏7年淪市場血案！女13歲曾臉書示愛「弒母男友」：是我最想等的人

記者莊智勝／高雄報導

高雄市一名韓姓男子（21歲）因不滿鄭姓女友的母親王婦（46歲）反對2人交往，13日上午憤而持刀前往大社區金龍果菜市場堵人，見到王婦母女現身後，立即上前揮刀割頸，導致王婦當場血流如注慘死；事後韓男落網，2人才知王婦死訊，女兒鄭女（19歲）獲悉噩耗後當場痛哭失聲。細查鄭女臉書，早在7年前就曾對韓男表達愛，甜蜜喊話「你是我最想等的人，我永遠愛你」，孰料這段糾纏7年的情，最後竟會如此收場。

警方初步調查，鄭女與韓男早在7年前就透過網路相識，當時鄭女情竇初開，就已經深深戀上韓男，但2人直到最近關係才有所突破，進而展開交往。早在2012年11月，當時年僅13歲的鄭女對於感情態度甚堅，就曾在臉書上寫下網誌，對韓男溫情喊話，「XX（韓男名字），你是我最想等的人，我現在要跟你講一句話，我永遠愛你、想你！」

▲鄭女對於愛情態度相當堅定，早在7年前就曾表態，「XX（韓男）是我最想等的人」。（圖／翻攝臉書）

怎麼也料不到的是，2人成為戀人才短短約2個月，戀情就頻頻遭到鄭女的母親王婦阻撓、堅決反對，韓男更因此心生不滿，與王婦產生嫌隙，最後演變成不可挽回的悲劇。

據悉，韓男深知女友與其母親感情要好，平時皆會前往位於大社區的金龍果菜市場買菜；案發前一天，鄭女還向男友透露「明天早上會跟媽媽去菜市場」，心中積怨已深的韓男為此於13日上午持刀前往市場後方停車場處埋伏，見到王婦現身後立即上前揮刀行凶。

監視器畫面拍下，上午8時15分，王婦與女兒才剛買完菜，2人比肩從果菜市場走向停車場，正準備騎車返家，孰料韓男突然提刀現身，不由分說就朝著頸部猛刺，刀刃自王婦左下顎處貫入，在左臉頰上留下一到長約3公分的傷口，當場血流如注。

▲韓男得知女友與其母親行蹤後，一早就到菜市場旁蹲點埋伏，一見目標出現，立即提刀行刺。（圖／記者洪靖宜翻攝）

由於事發太過突然，人來人往的停車場立刻引起一陣騷動，鄰近民眾見韓男有刀，紛紛快跑躲避。而鄭女親眼目睹男友弒母，大片鮮血在眼前噴濺，嚇得不能自已，反射性轉身逃離現場，蹲在路旁放聲痛哭。韓男在行刺完畢後毫不戀棧，騎著機車跟在女友身後，見她蹲下大哭，還上前將她拉上機車，載著鄭女逃離現場。

警方獲報後立即成立專案小組展開追查，短短3小時後即鎖定韓男行蹤，並於13日中午時分前往韓男位於楠梓區的住家逮人；當警方走進房內的時候，鄭女也在場，2人雙雙被帶回警局偵訊，直到這時，2人才知王婦遭刺後送醫急救30分鐘仍然宣告不治，鄭女聞訊當場情緒潰堤，不住落淚痛哭，情緒相當激動。

警方指出，目前鄭女將會以關係人移送，而韓嫌確切的犯案動機，仍須由檢察官進一步釐清，全案已交由橋頭地檢署深入偵辦。

▲警方鎖定後，於13日中午前往韓男住處逮人。（圖／記者洪靖宜翻攝、記者洪正達攝）