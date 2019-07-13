高雄男1年結21次婚！7年戀遭阻「刀插下顎」準岳母亡　19歲女友陪逃崩潰

記者鄒鎮宇／綜合報導

高雄一名21歲韓姓男子不滿鄭姓女友的王姓母親反對戀情，在市場用刀貫穿對方的脖子、下顎，導致王母不治身亡。韓男與19歲的女友相戀已久，在臉書上設定「結婚」高達21次，還不斷留下「老婆我永遠愛你 真心愛一輩子不分離」等話，可見用情之深。

警方表示，韓男與19歲的鄭女7年前透過網路結識，雙方聊天後便墜入情網；但鄭女的母親對於兩人的感情堅決反對，認為韓男沒有工作經驗，與對方產生嫌隙。

▲▼韓男不斷在臉書設定與鄭女訂婚、結婚。（圖／翻攝臉書）



韓男自2018年6月4日起，就不斷在臉書設定與鄭女「結婚」、「訂婚」，次數高達21次，還獨自在動態下方留言，「老婆我永遠愛你 真心愛一輩子不分離」、「I love you 老婆我愛你」、「永遠只等待我愛的人」、「反正我有責任感 我會好好顧我愛的人 我最好的老婆了」等。

用情至深卻屢次被阻饒，韓男12日晚上聽聞女友透露，「明天早上會跟媽媽去菜市場」，便在13日上午8時15分埋伏在住家附近8公里的金龍果菜市場，一見到王女現身後就拿刀猛刺，刀刃自王婦左下顎處貫入，在左臉頰上留下一道長約3公分的傷口，當場血流如注。

▲韓男持刀貫穿準岳母的脖子、下顎。（圖／記者洪靖宜翻攝）



鄭女目睹男友殺母，當場陷入混亂，先是不敢置信地轉身逃跑，再蹲在路旁痛哭，韓男見狀後也騎機車追上女友，說了幾句話後便將對方拉上機車，兩人一同逃亡。

警方指出，獲報後立即成立專案小組追查，僅花3小時就鎖定韓男的行動，並在其楠梓區的住家將韓逮捕歸案；另外，鄭女得知母親送醫30分鐘後宣告不治，當場崩潰痛哭，至於韓男詳細犯案動機仍要釐清，全案已交由橋頭地檢署深入偵辦。

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▼韓男被逮捕歸案。（圖／記者洪正達攝）