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復刻大人味！麥當勞夏日限定「森永牛奶糖冰炫風」吃一口記一輩子

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▲等到長大之後，不知是味覺變了、還是心有所感，亦或是品嘗的眼界變得更大了，有些食物始終在心裡有始於它的記憶，讓人不斷想要回味。（影片、圖／取自YouTube，下同）

消費中心／綜合報導

每個人都有難忘的小時候記憶中的味道，即使時間過了再久，那種滋味好像到了記憶的深處，只要一想起就念念不忘，而且在人生不同階段吃到，都會激發出不一樣的感受。而最近麥當勞就與OHOH Studio合作拍攝「森永牛奶糖冰炫風篇」影片，每個人看完都超有感！

▲▼ 麥當勞冰品 。（圖／取自影片）

小時候拿著媽媽給的零用錢，到巷口的柑仔店買零嘴吃，應該是許多人共同的回憶，其中森永牛奶糖更可說是大家小時候的記憶，走過日本的明治、大正、昭和與平成時代仍屹立不搖，其獨一無二的香濃甜味是跨時代的味覺記憶，吃過一次就會永遠愛上它。

而那吃一口記一輩子的經典滋味，從小時候初嚐那甜蜜記憶開始就深深烙印在心裡，更曾想過要是森永牛奶糖加上冰淇淋的話，那味道讓人不禁想起初戀般的美好，甜甜的青春回憶歷歷在目，甚至到了人生下一個階段，有了甜蜜的負擔，嚐一口小時候的味道仍是無法忘懷的經典。

▲▼ 麥當勞冰品 。（圖／取自影片）

▲▼ 麥當勞冰品 。（圖／取自影片）

不像一般口味的冰淇淋總是吃到甜膩，麥當勞夏日限定的「森永牛奶糖冰炫風」，更能品嚐出「大人味」的復刻記憶味道，特有的奶香與焦糖香超越了世代，更讓曾經婉謝冰淇淋的大人們，吃一口就重溫了童年。

「森永牛奶糖」獨特的焦糖香魅力，絕對是大人小孩共同的經典回憶！麥當勞首次將森永牛奶糖與人氣產品冰炫風結合，以滑順香醇的奶香冰淇淋做為基底，加上具濃郁焦糖香的森永牛奶糖醬，以及增添口感的卡滋餅乾脆片，滋味充滿層次，入口清涼酷爽又香濃甜蜜。

▲▼ 麥當勞冰品 。（圖／取自影片）

▲▼ 麥當勞 。（圖／取自影片）

自即日起至9月3日，麥當勞期間限定推出「森永牛奶糖冰炫風」，不僅每個小孩都喜歡，大人也很難拒絕它的誘惑。喜愛嚐鮮、熱愛復刻大人味的你，趕快買來回味吧！

▲▼ 麥當勞 。（圖／取自影片）

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關鍵字：麥當勞,森永牛奶糖冰炫風

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