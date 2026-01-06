　
民生消費

腰內肉掰掰！陳伊實測美國冷凍減脂　輕鬆享「瘦」新體驗

▲腰內肉掰掰！陳伊實測美國冷凍減脂，輕鬆享「瘦」新體驗。（採訪撰稿／記者黃稜涵；攝影剪輯／記者鄭遠龍）

記者黃稜涵／採訪報導

許多人體重雖在理想範圍內，但腹部、馬鞍肉、腰內肉等「頑固脂肪」依舊難以消除，藝人陳伊笑說自己雖熱愛運動、也長期維持跳啦啦隊的活動量，但某些「死角脂肪」仍讓她頭痛不已，藝人陳伊不藏私分享，自己擊退頑固脂肪的秘密武器，就是「美國冷凍減脂」。

▲腰內肉掰掰！陳伊實測美國冷凍減脂 輕鬆享「瘦」新體驗▼ 。（圖／記者鄭遠龍攝）

▲▼藝人陳伊長期維持運動，但某些「死角脂肪」仍讓她頭痛不已。（圖／記者鄭遠龍，下同）

▲腰內肉掰掰！陳伊實測美國冷凍減脂 輕鬆享「瘦」新體驗▼ 。（圖／記者鄭遠龍攝）

陳伊表示，「我平常超愛吃甜食、不忌口，運動也沒少，但腰內肉真的超頑固，聽說有種厲害的非侵入式『冷凍減脂』技術，靠低溫就能讓脂肪細胞自然代謝，聽起來神奇又吸引人，所以我今天特地來到維格診所，請劉友臻醫師幫我評估，希望能徹底告別腰內肉和大腿肉的困擾！」

▲腰內肉掰掰！陳伊實測美國冷凍減脂 輕鬆享「瘦」新體驗▼ 。（圖／記者鄭遠龍攝）

▲陳伊表示，腰內肉真的超頑固，希望能徹底告別腰內肉和大腿肉的困擾。

維格診所劉友臻醫師指出，美國冷凍減脂是透過零下11度的低溫，讓脂肪細胞冷凍結晶，療程後約一至三個月，脂肪會隨著身體自然代謝排出，進而減少脂肪厚度，這項療程能精準鎖定腹部、腰內肉、馬鞍肉與大腿等頑固部位進行雕塑，相較於長期運動或節食，冷凍減脂在改善局部脂肪與線條塑形上，效果更顯著、也更持久。

▲腰內肉掰掰！陳伊實測美國冷凍減脂 輕鬆享「瘦」新體驗▼ 。（圖／記者鄭遠龍攝）

▲▼維格診所劉友臻醫師指出，美國冷凍減脂是透過零下11度的低溫，讓脂肪細胞冷凍結晶。

▲腰內肉掰掰！陳伊實測美國冷凍減脂 輕鬆享「瘦」新體驗▼ 。（圖／記者鄭遠龍攝）

劉友臻醫師進一步說明，美國冷凍減脂是非侵入式的減脂技術，不會影響日常的生活，一次療程最快僅需35分鐘，升級的雙探頭機型更能同步治療兩個部位，省時又高效，這項療程特別適合生活步調緊湊、工作繁忙、但仍想雕塑完美曲線的現代人。

▲腰內肉掰掰！陳伊實測美國冷凍減脂 輕鬆享「瘦」新體驗▼ 。（圖／記者鄭遠龍攝）

▲▼美國冷凍減脂一次療程最快僅需35分鐘，雙探頭機型更能同步治療兩個部位，省時又高效。

▲腰內肉掰掰！陳伊實測美國冷凍減脂 輕鬆享「瘦」新體驗▼ 。（圖／記者鄭遠龍攝）

非侵入式的美國冷凍減脂，能精準鎖定局部脂肪進行雕塑，讓人輕鬆擁有完美女神線。陳伊親身體驗後笑說「完全不痛，只是局部有被冰鎮的感覺，過程中滑手機都沒問題，甚至還想睡覺」，她也分享，過去為了維持體態必須節食、運動，「沒想到現在只要躺著就能瘦，對懶人來說真的太幸福了！」

▲腰內肉掰掰！陳伊實測美國冷凍減脂 輕鬆享「瘦」新體驗▼ 。（圖／記者鄭遠龍攝）

▲陳伊親身體驗後笑說「完全不痛，過程中滑手機都沒問題，甚至還想睡覺！」

維格診所劉友臻醫師提醒，療程後應多喝水、維持規律作息與均衡飲食，可有效加速代謝、讓效果更明顯，也強調，想安全又有效地雕塑體態，務必選擇合格診所與專業醫師諮詢，才能在安心變美的同時，找回理想的窈窕曲線，展現自信又健康的美麗姿態。

▲腰內肉掰掰！陳伊實測美國冷凍減脂 輕鬆享「瘦」新體驗▼ 。（圖／記者鄭遠龍攝）

▲劉友臻醫師提醒，療程後應多喝水、維持規律作息與均衡飲食，可有效加速代謝、讓效果更明顯。

結束療程一個月後，陳伊開心展示緊實腰線，「過去腰內肉是我的罩門，現在真的變得更平滑、有線條，看鏡子都覺得更有自信」，她分享，這次體驗美國冷凍減脂，讓她真正感受到「輕鬆享瘦」的魅力，最後還不忘幽默補上一句「像我這麼忙碌，沒有美國時間，但我有美國冷凍減脂！」

▲美國冷凍減脂。（圖／維格診所提供）

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

關鍵字：

陳伊冷凍減脂脂肪線條雕塑

