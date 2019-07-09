大人氣冰品、冷飲推薦！「森永牛奶糖冰炫風」、萬波「楊枝甘露」

6月進入尾聲，最近的天氣也是悶熱的讓人難受，不過沒關係，V編持續為大家整理出最近推出的冰品冷飲，讓大家可以通勤途中順道買來療癒消暑一下。包括麥當勞推出期間限定「森永牛奶糖冰炫風」、黑松沙士 x 臺虎精釀聯手推出「黑松沙士啤酒」、萬波強勢推出期間限定港式經典「楊枝甘露」等。



麥當勞推出期間限定「森永牛奶糖冰炫風」

麥當勞的冰炫風絕對是許多人夏季最愛的冰品首選，今年6月26日－9月3日，麥當勞也將與許多人的童年記憶「森永牛奶糖」合作，推出「森永牛奶糖冰炫風」（NT$65／單點；主餐搭配C酷炫配餐，可加價NT$10升級），從包裝復刻森永牛奶糖的經典設計，口味上也將經典的香醇奶香冰淇淋加入具有濃郁焦糖香氣的森永牛奶糖醬，上層再以卡滋餅乾脆片點綴，增加口感，讓人一吃就愛上。





黑松沙士 x 臺虎精釀聯手推出「黑松沙士啤酒」

前者是大家從小到大熟悉的汽水品牌，後者則是專屬大人的精釀啤酒，這次兩方跨界合作，推出非酒精飲料「黑松沙士Plus啤酒花風味」（NT$35）與含酒精飲料「黑松沙士風味啤酒」（NT$89），前者的非酒精飲料「黑松沙士Plus啤酒花風味」以黑松沙士為基底，加入「臺虎IPA」的特色，開罐就能聞到啤酒花香氣，喝一口就能感受到獨特的層次，顛覆大家對於汽水與精釀啤酒的印象；至於含酒精飲料「黑松沙士風味啤酒」則選用皮爾森麥芽發酵出清爽酒體，加入黑松沙士獨家秘方，一開罐就能聞到熟悉的沙士香氣，但喝著喝著就會發現啤酒的尾韻悄悄出現，是一款專屬大人的限定飲品。至於包裝上，這次臺虎特地在瓶身埋了小彩蛋，以「武松打虎」的故事為靈感，設計膚色黝黑的主角「黑松哥」，將打虎的故事轉變成逗大貓的趣味場景，讓畫面更具有生動與趣味性，而且黑松哥身上的裝酒葫蘆、逗貓棒上的啤酒花，都是臺虎ogo之一；背景的松樹圖案，則是黑松品牌的靈魂。兩款聯名飲品皆於7月3日起在全台7-11上市。

萬波強勢推出期間限定港式經典「楊枝甘露」

今年初夏才以超夯的「紅豆粉粿鮮奶」擄獲許多喜歡復古台式手搖飲消費者喜愛的台中手搖飲品牌「萬波」不僅北上展店廣受歡迎，為了迎接盛夏，也強勢推出台灣手搖飲不常見的港式經典「楊枝甘露」（NT$65／中杯；NT$75／大杯），這杯「楊枝甘露」在研發時花了非常多時間，製作時更堅持手工剝下新鮮紅柚粒，再加入芒果果肉與果泥以及增添滑順的西米露，讓一整杯飲料有豐富口感，喝起來入口香甜卻不會太過甜膩，而且萬波也將這款「楊枝甘露」加入台式風味，提供免費添加「芋圓」的服務，絕對是今年夏天必喝手搖飲之一。「楊枝甘露」於6月28日起為期30天限定上市。

※編輯：Wendy Chen | 來源：各品牌 |

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