得來速上倒車！大里2男上演全武行掛彩　驗傷報警互控傷害

記者李忠憲／台中報導

一名網友在臉書社團《大里人聊天室》PO影片，大里區中興路一段的速食店有兩車疑似發生糾紛，雙方還從互嗆演變成鬥毆衝突。網友無奈直言，「到底是什麼誤會要打成這樣？」警方表示，2車是得來速購物時發生行車糾紛，雙方互毆受傷均已驗傷，全案依法送辦。

▲2車到大里麥當勞買得來速，竟上演全武行。（圖／東森新聞）

11日晚間10點多，大里區中興路一段的速食店得來速購物車道上，有2輛車停住，車上多人下車後先爭吵，接著竟開始互毆，最後還追到馬路上。民眾見狀錄影，並放上臉書社團《大里人聊天室》，直呼「到底是什麼誤會要打成這樣」、「辛苦速食店人員跟員警了」。

網友熱議，直說「買個速食也會被攔車的感覺」、「要打也不要干擾別人做生意」，也有人發揮幽默說「會不會是沒有主動升級大薯」、「是不是因為吸管改成紙做的？」

霧峰分局表示，接獲民眾報案後，趕抵現場時發現只剩前車男子，另一方已經離去；經查，該名男子頭部有瘀傷，他氣到去醫院驗傷，隨即前往派出所報案控告對方傷害。後車動手男子到案後也驗傷提告，

警方表示，經了解應是得來速購物倒車引發糾紛，已依規定受理，將函送法辦。

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