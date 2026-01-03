史上最短！NB 1.0K認真登場　網笑瘋：連我阿嬤都能完賽「NB 1080v15」讓你到哪都在舒適圈

▲New Balance畫風一轉將10K濃縮成「NB 1.0K」。（圖／品牌提供，下同）

消費中心／綜合報導

還記得 NB 10K 盛況？這次 1.0K 讓你「無痛上車」！讓跑步不再困難重重，反而變得「輕鬆又可愛」！

還記得前陣子 NB 10K 城市路跑的熱血盛況嗎？在新的一年，New Balance畫風一轉將10K濃縮成「NB 1.0K」不經讓網友們驚嘆：這距離連我阿嬤都可以完賽！雖然距離縮短，但現場該有的儀式感卻絲毫沒有縮水：從號碼布、起跑拱門、賽事特別嘉賓到終點完賽拍照區通通到位，甚至還能穿上全新推出的1080v15，讓人在短短的 1 公里內，感受到前所未有的跑者尊榮與樂趣。

這不是比賽，是身心靈 SPA！實測「舒適天花板」NB 1080v15，網讚：真的愛不釋腳

為了打造極致舒適的 1 公里體驗，開跑前 NB 特別讓大家換上號稱「舒適天花板」的 1080v15。當你繫好鞋帶、站上跑步機，驚喜隨之而來：新年剛開始NB就帶來1080的全新第15代，這次更是革命性的大升級！採用全新 Infinion 中底科技讓每一步落地都像被雲朵接住，回彈俐落不拖泥帶水；搭配透氣貼合的針織網眼鞋面與抓地力升級的橡膠大底，造就了「軟彈但不晃、每一步都穩穩當當」的頂級腳感，整體更是更輕。這份舒適體驗讓參賽者們大為驚艷，紛紛直呼：「真的令人愛不釋腳，跑完甚至捨不得脫下來！」

在 1.0K 的賽事裡，場邊加油聲負責照顧心情，腳下的 1080v15 則負責寵愛雙腳。新一代推出的同時就帶來多款亮眼配色，讓它不僅好穿更是好看。NB 用這 1 公里完美證明：只要選對鞋，跑步其實沒那麼難。新的一年，不求速度、只求舒適，就穿上 1080v15 一起跑起來！

1080v15的魅力連他們都擋不住！温貞菱、美麗本人紛紛上腳把「舒適圈」隨時帶著走

NB 1080v15 的舒適腳感，不只讓1.0k參賽者們跑完不想脫下來，就連演藝圈的明星們也紛紛被這雙「舒適跑鞋天花板」圈粉。除了跑步著用，更將這雙鞋當成日常標配！看看他們怎麼示範，你就知道為什麼這雙鞋會紅到賽道外！

質感女星 温貞菱 示範了最令人嚮往的「文青日常」。剛結束一場日常的輕鬆慢跑，轉身套上一件舒服的長裙與衛衣，瞬間轉化氣場，就能優雅地走進巷弄裡的咖啡廳。對她來說，1080v15不只是跑鞋，更是讓她從運動場「無痛切換」到質感生活的秘密武器。





而身兼節目主持與Youtuber身分的美麗本人，則將1080v15化身「潮流跑感」搭配神器。不管是街頭慢跑，還是去公園遛狗的悠閒午後，1080v15都能安穩陪伴他的每一步，展現毫不費力的街頭帥度，舒適腳感更讓他回到家也捨不得脫下，大讚「這雙真的是2026開場即巔峰的舒適跑鞋！」





而1080v15的百搭性可不止於跑道和公園，不論是百萬Youtuber Eric在上班通勤間的完美演繹，還是美感系女孩 - 水兒的將它作為時尚搭配，這雙鞋都能完全適應，舒適陪伴每一個穿著情境！

1 公里只是開始，1080v15 把「舒適圈」帶進你的日常

看完明星們的親身示範，你會發現：其實不需要報名賽事，也不必是專業跑者，只要穿上 NB 1080v15，無論是下班後繞著社區跑幾圈、週末出門買早餐順便多走一點路，那份「原來跑步可以這麼舒服」的感覺，隨時都能在你的生活中上演。

跑步不一定得拼命硬撐到最後一秒，有時候慢下來，找到適合自己的速度反而更能感受步伐間的美好。不管是出國旅遊需要久走感受地方風土，和朋友約在城市中漫步散心，1080v15都能跟你舒適邁出每一步，享受不逞強的美好。1 公里只是起點，真正會陪你走更遠的，是那雙讓你願意「再多跑一點點」的鞋。現在就到全台 New Balance 門市試穿、入手 1080v15，讓「天生舒適 不必逞強」不只停留在廣告標語，而是你每天出門時腳下最真實的感受。

