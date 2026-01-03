　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

史上最短！NB 1.0K認真登場　網笑瘋：連我阿嬤都能完賽「NB 1080v15」讓你到哪都在舒適圈

NB 10K,城市路跑,New Balance,NB 1.0K,阿嬤,NB 1080v15,1 公里,跑步,温貞菱,美麗本人,舒適圈（圖／品牌提供）

▲New Balance畫風一轉將10K濃縮成「NB 1.0K」。（圖／品牌提供，下同）

消費中心／綜合報導

還記得 NB 10K 盛況？這次 1.0K 讓你「無痛上車」！讓跑步不再困難重重，反而變得「輕鬆又可愛」！ 
還記得前陣子 NB 10K 城市路跑的熱血盛況嗎？在新的一年，New Balance畫風一轉將10K濃縮成「NB 1.0K」不經讓網友們驚嘆：這距離連我阿嬤都可以完賽！雖然距離縮短，但現場該有的儀式感卻絲毫沒有縮水：從號碼布、起跑拱門、賽事特別嘉賓到終點完賽拍照區通通到位，甚至還能穿上全新推出的1080v15，讓人在短短的 1 公里內，感受到前所未有的跑者尊榮與樂趣。

NB 10K,城市路跑,New Balance,NB 1.0K,阿嬤,NB 1080v15,1 公里,跑步,温貞菱,美麗本人,舒適圈（圖／品牌提供）

▲▼NB 10K,城市路跑,New Balance,NB 1.0K,阿嬤,NB 1080v15,1 公里,跑步,温貞菱,美麗本人,舒適圈（圖／品牌提供）

這不是比賽，是身心靈 SPA！實測「舒適天花板」NB 1080v15，網讚：真的愛不釋腳
為了打造極致舒適的 1 公里體驗，開跑前 NB 特別讓大家換上號稱「舒適天花板」的 1080v15。當你繫好鞋帶、站上跑步機，驚喜隨之而來：新年剛開始NB就帶來1080的全新第15代，這次更是革命性的大升級！採用全新 Infinion 中底科技讓每一步落地都像被雲朵接住，回彈俐落不拖泥帶水；搭配透氣貼合的針織網眼鞋面與抓地力升級的橡膠大底，造就了「軟彈但不晃、每一步都穩穩當當」的頂級腳感，整體更是更輕。這份舒適體驗讓參賽者們大為驚艷，紛紛直呼：「真的令人愛不釋腳，跑完甚至捨不得脫下來！」

▲▼NB 10K,城市路跑,New Balance,NB 1.0K,阿嬤,NB 1080v15,1 公里,跑步,温貞菱,美麗本人,舒適圈（圖／品牌提供）

▲▼NB 10K,城市路跑,New Balance,NB 1.0K,阿嬤,NB 1080v15,1 公里,跑步,温貞菱,美麗本人,舒適圈（圖／品牌提供）

在 1.0K 的賽事裡，場邊加油聲負責照顧心情，腳下的 1080v15 則負責寵愛雙腳。新一代推出的同時就帶來多款亮眼配色，讓它不僅好穿更是好看。NB 用這 1 公里完美證明：只要選對鞋，跑步其實沒那麼難。新的一年，不求速度、只求舒適，就穿上 1080v15 一起跑起來！

▲▼NB 10K,城市路跑,New Balance,NB 1.0K,阿嬤,NB 1080v15,1 公里,跑步,温貞菱,美麗本人,舒適圈（圖／品牌提供）

1080v15的魅力連他們都擋不住！温貞菱、美麗本人紛紛上腳把「舒適圈」隨時帶著走
NB 1080v15 的舒適腳感，不只讓1.0k參賽者們跑完不想脫下來，就連演藝圈的明星們也紛紛被這雙「舒適跑鞋天花板」圈粉。除了跑步著用，更將這雙鞋當成日常標配！看看他們怎麼示範，你就知道為什麼這雙鞋會紅到賽道外！

NB 10K,城市路跑,New Balance,NB 1.0K,阿嬤,NB 1080v15,1 公里,跑步,温貞菱,美麗本人,舒適圈（圖／品牌提供）

質感女星 温貞菱 示範了最令人嚮往的「文青日常」。剛結束一場日常的輕鬆慢跑，轉身套上一件舒服的長裙與衛衣，瞬間轉化氣場，就能優雅地走進巷弄裡的咖啡廳。對她來說，1080v15不只是跑鞋，更是讓她從運動場「無痛切換」到質感生活的秘密武器。

NB 10K,城市路跑,New Balance,NB 1.0K,阿嬤,NB 1080v15,1 公里,跑步,温貞菱,美麗本人,舒適圈（圖／品牌提供）

而身兼節目主持與Youtuber身分的美麗本人，則將1080v15化身「潮流跑感」搭配神器。不管是街頭慢跑，還是去公園遛狗的悠閒午後，1080v15都能安穩陪伴他的每一步，展現毫不費力的街頭帥度，舒適腳感更讓他回到家也捨不得脫下，大讚「這雙真的是2026開場即巔峰的舒適跑鞋！」

NB 10K,城市路跑,New Balance,NB 1.0K,阿嬤,NB 1080v15,1 公里,跑步,温貞菱,美麗本人,舒適圈（圖／品牌提供）

而1080v15的百搭性可不止於跑道和公園，不論是百萬Youtuber Eric在上班通勤間的完美演繹，還是美感系女孩 - 水兒的將它作為時尚搭配，這雙鞋都能完全適應，舒適陪伴每一個穿著情境！

1 公里只是開始，1080v15 把「舒適圈」帶進你的日常

▲▼NB 10K,城市路跑,New Balance,NB 1.0K,阿嬤,NB 1080v15,1 公里,跑步,温貞菱,美麗本人,舒適圈（圖／品牌提供）

看完明星們的親身示範，你會發現：其實不需要報名賽事，也不必是專業跑者，只要穿上 NB 1080v15，無論是下班後繞著社區跑幾圈、週末出門買早餐順便多走一點路，那份「原來跑步可以這麼舒服」的感覺，隨時都能在你的生活中上演。

▲▼NB 10K,城市路跑,New Balance,NB 1.0K,阿嬤,NB 1080v15,1 公里,跑步,温貞菱,美麗本人,舒適圈（圖／品牌提供）

跑步不一定得拼命硬撐到最後一秒，有時候慢下來，找到適合自己的速度反而更能感受步伐間的美好。不管是出國旅遊需要久走感受地方風土，和朋友約在城市中漫步散心，1080v15都能跟你舒適邁出每一步，享受不逞強的美好。1 公里只是起點，真正會陪你走更遠的，是那雙讓你願意「再多跑一點點」的鞋。現在就到全台 New Balance 門市試穿、入手 1080v15，讓「天生舒適 不必逞強」不只停留在廣告標語，而是你每天出門時腳下最真實的感受。

天生舒適，不必逞強！即刻入手 NB 1080v15 ▶ ▶

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/01 全台詐欺最新數據

更多新聞
318 2 0631 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
北京神盾失效？　委內瑞拉「南美最強防空」在美軍行動中毀滅性癱
快訊／「華航林依晨」Ivy生了！
快訊／川普抓走馬杜洛！中國怒開批
下周強冷氣團「不排除升寒流」　急凍跌破10度
快訊／馬杜洛總統夫婦睡到一半...遭美軍特種部隊拖出房間逮捕
快訊／美國宣布起訴馬杜洛「涉多項重罪」！

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

史上最短！NB 1.0K認真登場　網笑瘋：連我阿嬤都能完賽「NB 1080v15」讓你到哪都在舒適圈

尾牙、過年聚餐季開跑！你準備好了　但你的「嘴巴形象」跟上了嗎？

必勝客跨年「爆單等4小時」！消保官喊賠償　業者道歉：協助處理

拿坡里「6塊雞下殺51折」限時開跑　烤雞翅享加購價99元

阿妹+A-Lin最強主持網友求開節目　預約跨年喊話縣長「預算的部分」

直擊瑞士人間煉獄！　酒吧跨年狂歡變調40死百人傷　仙女棒召喚死神爆炸畫面曝

阿信爆冠佑「看了收入報表」才創作XD　小玫瑰感謝乾爹：是你給我第二人生

蔡依林開唱前「在後台補眠」！　熬夜太累「下台馬上約隔天按摩」

周思齊親揭拒打假球的代價！比賽表現太好被換、遭恐嚇架出球場外｜周思齊｜中華職棒簽賭案●上｜《我在案發現場》

家中最恨民進黨不是他　柯文哲自爆被傅崐萁問：還想跟民進黨合作？

北韓小公主！金主愛「捧臉獻吻」　確立地位金正恩笑開懷

半個月兩清潔員成酒駕冤魂　淡水肇逃男壞又ㄎㄧㄤ！跑到機場竟忘帶護照　王夢麟酒測值0.73稱很清醒

鮑魚大亨鍾文智潛逃中國　揪出3內鬼警官收賄700萬縱放　囂張兒推記者！有3線1姊夫罩？

新埔捷運站驚見裸女衝下車！　警火速到場

史上最短！NB 1.0K認真登場　網笑瘋：連我阿嬤都能完賽「NB 1080v15」讓你到哪都在舒適圈

尾牙、過年聚餐季開跑！你準備好了　但你的「嘴巴形象」跟上了嗎？

必勝客跨年「爆單等4小時」！消保官喊賠償　業者道歉：協助處理

拿坡里「6塊雞下殺51折」限時開跑　烤雞翅享加購價99元

福利天花板！EXO CHEN來台「1對1自拍」逾千人　衝下台合唱歌迷

北京神盾失效？　委內瑞拉「南美最強防空」在美軍行動中毀滅性癱瘓

政戰學院院慶　復興崗傳唱《九條好漢在一班》

「華航林依晨」Ivy生了！　寶寶超萌小手照曝光：母子均安

外籍單車旅客迷途求助　池上警英語說明安全路線獲好評

打造全齡運動新據點！　斗南小東休閒運動中心ROT案招商啟動

台東市跨年發生疑似不當碰觸事件　警方第一時間介入

水舞、光雕、音樂齊發　斗六圓環化身2026年第一座城市舞台

張麗善會勘西螺大橋公園　盼串起老街到西螺大橋觀光軸線

川普政府攻擊委內瑞拉　美國干預拉美5大案一次看

直擊瑞士人間煉獄！　酒吧跨年狂歡變調40死百人傷　仙女棒召喚死神爆炸畫面曝

消費熱門新聞

金馬紅毯後　蔡淑臻掀起「保養同款」搜尋潮

全家福袋送「永豐金證券股票禮品卡」

史上最短！NB 1.0K認真登場

超商元旦優惠懶人包！7-11買7送7、萊爾富買1送1

必勝客跨年「爆單等4小時」！消保官喊賠償　業者道歉：協助處理

尾牙、過年聚餐季開跑！你的「嘴巴形象」跟上了嗎？

7-11推出130款新春福袋！10大IP集結　頭獎抽特斯拉

拿坡里「6塊雞下殺51折」限時開跑　烤雞翅享加購價99元

台美熱銷雙冠王*益節UC-II隱藏優惠現折280元

超商連續5天「買1送1」懶人包！

國民品牌新推「台式芋頭奶茶」掀話題

工作滿檔也要擠出時間！蔡淑臻公開她的保養後援海芙電音雙波

買炸雞送蛋撻！跨年速食優惠懶人包　吃披薩抽日本雙人機票

超商「行動車、拆門」備戰跨年！全聯福利熊登上101

更多熱門

相關新聞

不夠2元買奶茶！他幫結帳「阿嬤不喝了」結局炸淚

不夠2元買奶茶！他幫結帳「阿嬤不喝了」結局炸淚

「生活雖然很破爛，但總會有一些細碎的溫暖！」一名男網友透露，在超商遇到一位阿嬤，因不夠2元而無法買奶茶，他立刻掏錢結帳。沒想到阿嬤竟把奶茶塞給他，並哽咽說道「我不是沒錢，只是想我老伴」，同時也看出原PO一臉心事重重，接著喊話「這世界上沒什麼事是過不去的」，一番話暖翻眾多人。

71歲女駕駛提前右轉　騎上台灣大道分隔島

71歲女駕駛提前右轉　騎上台灣大道分隔島

年末最熱盛況！ZWILLING RUN RUN德國雙人活力路跑

年末最熱盛況！ZWILLING RUN RUN德國雙人活力路跑

NIKE松菸限時展打造沉浸式體驗

NIKE松菸限時展打造沉浸式體驗

彰化逆孫要不到錢　狂K失智嬤害重摔

彰化逆孫要不到錢　狂K失智嬤害重摔

關鍵字：

NB 10K城市路跑New BalanceNB 1.0K阿嬤NB 1080v151 公里跑步温貞菱美麗本人舒適圈

讀者迴響

熱門新聞

朴娜勑「車上活春宮」！2經紀人開車被逼看全程

陸娛7大咖男星遭毀滅爆料！名媛網美點名鹿晗、檀健次

不是UNIQLO！搭電梯「5人穿同款外套」百搭平價

張惠妹公司拿3500萬標案被做文章　凌濤回擊

川普「活活抓走」馬杜洛總統夫婦　委國震怒發聲明！多國譴責

禽獸高官何建忠性侵少女！犯案後從容赴論文口試

被曹西平暗戀30年陳亞蘭「早知道的話我會考慮」

跨年留營「爆料長官都放假」　兵附圖慘了

A-Lin台東跨年玩太嗨...台下真面目曝光！

台中人口重心「一路向北」　1區暴風吸入4.6萬人居冠

即／川普空襲活捉委國總統　韓擬撤僑計畫

餐廳千金淪小三！砲房擺滿情趣內衣、肛塞

快訊／中共公布沈伯洋住家衛星圖嗆「哪裡逃！」　沈伯洋回應了

即／川普宣布：抓獲委內瑞拉總統馬杜洛

嫌沒用「家裡掛年曆能幹嘛」　網曝超萬用：根本一本難求

更多

最夯影音

更多
阿妹+A-Lin最強主持網友求開節目　預約跨年喊話縣長「預算的部分」

阿妹+A-Lin最強主持網友求開節目　預約跨年喊話縣長「預算的部分」
直擊瑞士人間煉獄！　酒吧跨年狂歡變調40死百人傷　仙女棒召喚死神爆炸畫面曝

直擊瑞士人間煉獄！　酒吧跨年狂歡變調40死百人傷　仙女棒召喚死神爆炸畫面曝

阿信爆冠佑「看了收入報表」才創作XD　小玫瑰感謝乾爹：是你給我第二人生

阿信爆冠佑「看了收入報表」才創作XD　小玫瑰感謝乾爹：是你給我第二人生

蔡依林開唱前「在後台補眠」！　熬夜太累「下台馬上約隔天按摩」

蔡依林開唱前「在後台補眠」！　熬夜太累「下台馬上約隔天按摩」

周思齊親揭拒打假球的代價！比賽表現太好被換、遭恐嚇架出球場外｜周思齊｜中華職棒簽賭案●上｜《我在案發現場》

周思齊親揭拒打假球的代價！比賽表現太好被換、遭恐嚇架出球場外｜周思齊｜中華職棒簽賭案●上｜《我在案發現場》

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

農會解酒泡麵來了！

農會解酒泡麵來了！

「文里補習班」開課啦！今天開箱「農會泡麵」！幫你找到解宿醉的良伴~

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面