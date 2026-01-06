　
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

網熱議「4月前續約適用舊會費」　好市多證實：新辦會員也算

▲▼好市多黑五首日。（圖／記者林育綾攝）

▲好市多會費調整掀起熱議，不少網友決定衝一波，在4月前辦卡或續約。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／綜合報導

美式賣場好市多（Costco）宣布會員年費調整後，在社群引發熱議，其中「4月前續約仍適用舊會費」以及黑鑽會員費未調整，成為會員關注焦點，不少網友評估是否提前續約、更換卡別。

好市多宣布會費調漲後，網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」掀起討論，有黑鑽會員表示，黑鑽卡年費未調整，每年消費回饋約可達7千至8千元，「對我來說影響不大」。也有會員指出，「帶長輩去聽力檢測2次就回本」，認為會費調整對實際使用者影響有限。

還有會員認為，此次金星會員年費僅調漲150元，攤算下來「每月增加不到13元」，不少商品價格，像是保健品價差，本就比外面通路便宜，仍可接受。但也有人直言，黑鑽卡未調整、一般會員調漲的結構，「感覺像是在引導換黑鑽卡」，是否升級仍需視個人消費習慣與金額評估。

●4月前適用舊會費，官方說明調整時程

由於4月1日前續約仍適用原會員費，吸引部分消費者新辦會員。有網友表示，原先與親友共用會員，考量會費調整時程，決定在4月前自行辦卡；也有人分享，已完成續約，希望延後一年適用新會費。

對此，好市多台灣區行銷企劃部經理劉恒嘉表示，4月前舊會員續約或新辦會員，仍依原會員費收費，明年續約時才會依新會費標準計算。調整會員費後，好市多將持續擴大商品優惠活動，包括黑色星期五、雙11等促銷檔期，並深化Kirkland Signature自有品牌的價格優勢。

回顧此次調整內容，好市多宣布自4月1日起調整會員年費，為台灣市場10年來首度調整，根據公告，金星主卡會費由1350元調至1500元，商業主卡由1150元調至1500元，商業副卡由900元調至1500元。黑鑽會員費則維持不變。

▼好市多會費調漲公告。（圖／業者提供）

▲▼好市多會費調漲。（圖／業者提供）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/04 全台詐欺最新數據

381 1 2710 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

關鍵字：

好市多

