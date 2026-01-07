電商搶攻旅遊商機！推日韓限定清艙優惠　「WBC東京應援」保證席

▲寒假與農曆春節長假倒數，旅遊市場旺季將至。（圖／pixabay，示意圖）

記者洪菱鞠／台北報導

搶攻2026寒假與農曆春節旅遊商機，電商平台近期推出多項國內外旅遊票券優惠，包含日韓清艙團、懶人度假首選的郵輪旅遊，以及入冬最夯的溫泉泡湯，提供計畫出遊的民眾多元選擇，其中更針對今年最具話題性的WBC棒球經典賽，祭出「WBC東京應援」保證席，助攻球迷前往東京巨蛋，親臨現場感受賽事的熱血。

瞄準預算型玩家，東森購物精選多款高CP值旅遊團，釋出熱門航線的限定清艙優惠，針對國人最愛的日本旅遊，如沖繩、大阪、北海道等地，5日團體行程不到3萬元即可出發；韓國首爾、濟州島更出現新台幣萬元上下的價格，直接幫消費者省下大筆旅費。另外，郵輪旅遊也是這波搶購重點之一，以「歌詩達郵輪莎倫娜號」沖繩自主行來說，萬元有找的門檻讓旅客能輕鬆解鎖海上度假村體驗，小資族可在旺季前搶先低價卡位。

隨著氣溫驟降，全台溫泉票券買氣強勁噴發。東森購物網羅了北投「水都溫泉會館」、烏來「山之川溫泉會館」、礁溪「沐恩遠東溫泉渡假飯店」及花蓮「山灣水月景觀溫泉會館」等多地泡湯住宿優惠，其中單人泡湯最低只要240元，主打「隨買隨用」的高彈性，不需提早計畫，就能隨時來一場療癒感十足的放鬆之旅。

▲瞄準2026年棒球熱潮，momo鎖定球迷祭出「2026 WBC棒球經典賽東京計畫票」。（圖／momo提供）

看準國人追求「即買即訂」與「免規劃」的便利旅遊趨勢，momo集結逾200大品牌、超過2,000款旅遊商品，強打北海道賞雪＋嗑帝王蟹、東京WBC經典賽應援團、全包式郵輪及國旅溫泉療癒行程，尤其看準2026年棒球熱潮，鎖定球迷祭出「2026 WBC棒球經典賽東京計畫票」，強打樂桃或亞航機票（含行李託運與網卡），只要報名確認有位即「保證出發」。

momo指出，日本與郵輪行程合計佔海外旅遊銷售逾四成，其中日本以「5天行程」最受青睞，大阪、九州、北海道等經典路線買氣不墜。國旅部分，入冬首波寒流報到，帶動站上溫泉飯店與泡湯商品買氣沸騰，整體銷量較去年同期成長超過五成，並且發現國旅消費趨勢已從單純的「泡湯休息」，轉向結合五星住宿、自然景觀與美食的「深度療癒之旅」，在短天數假期中，消費者更傾向選擇「溫泉＋住宿＋美食」的一站式高品質體驗。