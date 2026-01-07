　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

電商搶攻旅遊商機！推日韓限定清艙優惠　「WBC東京應援」保證席

▲旅行，旅遊，出國，出門，旅平險，逛街。（圖／pixabay，示意圖）

▲寒假與農曆春節長假倒數，旅遊市場旺季將至。（圖／pixabay，示意圖）

記者洪菱鞠／台北報導

搶攻2026寒假與農曆春節旅遊商機，電商平台近期推出多項國內外旅遊票券優惠，包含日韓清艙團、懶人度假首選的郵輪旅遊，以及入冬最夯的溫泉泡湯，提供計畫出遊的民眾多元選擇，其中更針對今年最具話題性的WBC棒球經典賽，祭出「WBC東京應援」保證席，助攻球迷前往東京巨蛋，親臨現場感受賽事的熱血。

瞄準預算型玩家，東森購物精選多款高CP值旅遊團，釋出熱門航線的限定清艙優惠，針對國人最愛的日本旅遊，如沖繩、大阪、北海道等地，5日團體行程不到3萬元即可出發；韓國首爾、濟州島更出現新台幣萬元上下的價格，直接幫消費者省下大筆旅費。另外，郵輪旅遊也是這波搶購重點之一，以「歌詩達郵輪莎倫娜號」沖繩自主行來說，萬元有找的門檻讓旅客能輕鬆解鎖海上度假村體驗，小資族可在旺季前搶先低價卡位。

隨著氣溫驟降，全台溫泉票券買氣強勁噴發。東森購物網羅了北投「水都溫泉會館」、烏來「山之川溫泉會館」、礁溪「沐恩遠東溫泉渡假飯店」及花蓮「山灣水月景觀溫泉會館」等多地泡湯住宿優惠，其中單人泡湯最低只要240元，主打「隨買隨用」的高彈性，不需提早計畫，就能隨時來一場療癒感十足的放鬆之旅。

momo搶攻2026旅遊商機（圖／momo提供）

▲瞄準2026年棒球熱潮，momo鎖定球迷祭出「2026 WBC棒球經典賽東京計畫票」。（圖／momo提供）

看準國人追求「即買即訂」與「免規劃」的便利旅遊趨勢，momo集結逾200大品牌、超過2,000款旅遊商品，強打北海道賞雪＋嗑帝王蟹、東京WBC經典賽應援團、全包式郵輪及國旅溫泉療癒行程，尤其看準2026年棒球熱潮，鎖定球迷祭出「2026 WBC棒球經典賽東京計畫票」，強打樂桃或亞航機票（含行李託運與網卡），只要報名確認有位即「保證出發」。

momo指出，日本與郵輪行程合計佔海外旅遊銷售逾四成，其中日本以「5天行程」最受青睞，大阪、九州、北海道等經典路線買氣不墜。國旅部分，入冬首波寒流報到，帶動站上溫泉飯店與泡湯商品買氣沸騰，整體銷量較去年同期成長超過五成，並且發現國旅消費趨勢已從單純的「泡湯休息」，轉向結合五星住宿、自然景觀與美食的「深度療癒之旅」，在短天數假期中，消費者更傾向選擇「溫泉＋住宿＋美食」的一站式高品質體驗。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/05 全台詐欺最新數據

更多新聞
541 2 9483 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
台股噴8530億天量！外資反手賣超298億元　調節台積電2.
失業倒數？這7種工作「2030年恐消失」
基隆跟進台北！謝國樑宣布：全市公立國中小營養午餐免費
強烈冷氣團影響到明天！　最新預測曝
鄭家純懷孕「胎停」流產　醫揭4可能原因

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

酷洛米變身佛跳牆！特色年節商品開賣　超市有麻將蜂蜜蛋糕

電商搶攻旅遊商機！推日韓限定清艙優惠　「WBC東京應援」保證席

7-11新推「甘王草莓卡士達霜淇淋」　期間限定第2件半價

繼光香香雞推「韓式風味餐」　吃得到魚板串搭配雙醬

馬年新春跨越巔峰的傳奇組合！馬爹利攜手梁朝偉、彭于晏舉杯喝采，以藍淬燕歡聚團圓，獻藍帶成就贈禮心意

皮蛋多力多滋開賣！樂事推「生啤洋芋片」　獵奇零食一次看

免運戰火轉向訂閱制！蝦皮、酷澎59元對決

全家草莓霜淇淋回歸　7-11季節限定甜點、飲品一次看

全聯開賣「豬肚、豬小腸」方便自行料理　7-11使用在地米燉飯

摩斯推2款日系海味新品　漢堡王雙堡組合119元起

F-16戰機失事「海面閃現火光」！　飛官辛柏毅疑跳傘逃生下落不明

抖音正妹巨變恍惚怪咖　浙江工作為何遭丟包柬埔寨街頭　真相讓父母崩潰

黃仁勳「CES 2026」發表演說！　公布全新AI「Alpamayo」

外送員保障法三讀通過！　每單報酬不得低於45元強制業者投保

「跟名嘴反著走才會有錢」帥過頭認黑心投資客　嗆網友：酸我15年還沒買房的人最渣！｜地產詹哥老實說完整版 EP291

小禎見男友「驚喜現身生日趴」爆哭　感動：終於等到說到做到的人！

18縣市低溫特報　越晚越冷跌破10度

8分鐘掌握　黃仁勳CES演講5大重點　會思考的自動駕駛　Alpamayo來了

島根6.2地震「型態像台灣嘉南」　專家：前往日本5地區要留意

曾約吃飯撮合劉品言.連晨翔　陳孝萱.方志友喊：我們有功勞！

酷洛米變身佛跳牆！特色年節商品開賣　超市有麻將蜂蜜蛋糕

電商搶攻旅遊商機！推日韓限定清艙優惠　「WBC東京應援」保證席

7-11新推「甘王草莓卡士達霜淇淋」　期間限定第2件半價

繼光香香雞推「韓式風味餐」　吃得到魚板串搭配雙醬

馬年新春跨越巔峰的傳奇組合！馬爹利攜手梁朝偉、彭于晏舉杯喝采，以藍淬燕歡聚團圓，獻藍帶成就贈禮心意

皮蛋多力多滋開賣！樂事推「生啤洋芋片」　獵奇零食一次看

免運戰火轉向訂閱制！蝦皮、酷澎59元對決

全家草莓霜淇淋回歸　7-11季節限定甜點、飲品一次看

全聯開賣「豬肚、豬小腸」方便自行料理　7-11使用在地米燉飯

摩斯推2款日系海味新品　漢堡王雙堡組合119元起

撐過半年生死關　加護病房裡的生日願望：我要健康出院

1個人吃鍋錯了嗎？韓女「願付2人份」仍遭趕　老闆冷回：下次再來

台灣人打醫美僅次於韓國！尤其最愛雷射、煥膚類療程

冬天洗鴛鴦浴「男友狂拒絕」　真相太真實！一票苦主：真的沒辦法

李在鎔掃100隻Labubu？傳聞登熱搜、股價飆　三星急澄清

黃曉明舊愛直播關濾鏡！　網抓包「牆壁在動」酸爆：住在異空間吧

16輛偵防車到位守護治安第一線　雲林縣持續強化警政量能

擠爆市府！台中伴手禮百家爭霸戰開打　老將新秀齊聚

熊霓瘦身有成「內衣全換新」 　剪30公分短髮燦笑「回頭率變高」

因盜版漫畫損失上億...日政府出招「AI偵測系統」、加速翻譯流程

【全場滑壘現場】俄羅斯山路結冰釀災　多車撞成串燒甚至翻落山溝！

消費熱門新聞

「皮蛋多力多滋」開賣！獵奇零食一次看

史上最短！NB 1.0K認真登場

全聯開賣「豬肚、豬小腸」內臟料理更快上桌

7-11新推「甘王草莓卡士達霜淇淋」

超商咖咖啡優惠！7-11厚乳拿鐵買2送2、全家第2杯10元

全家草莓霜淇淋回歸　7-11季節限定甜點、飲品一次看

尾牙、過年聚餐季開跑！你的「嘴巴形象」跟上了嗎？

免運戰火轉向訂閱制　蝦皮、酷澎59元對決

快訊／好市多會員費4月起漲至1500元！10年來首度調整

摩斯推2款日系海味新品　漢堡王雙堡組合119元起

全家福袋送「永豐金證券股票禮品卡」

酷洛米變身佛跳牆！特色年節商品開賣　超市有麻將蜂蜜蛋糕

好市多「4月前適用舊會費」網掀熱議

繼光香香雞推「韓式風味餐」　吃得到魚板串搭配雙醬

更多熱門

相關新聞

總預算案未審影響平日旅遊補助　觀光署：有信心4月上路

總預算案未審影響平日旅遊補助　觀光署：有信心4月上路

交通部觀光署今年4月起將推出5大平日旅遊補助，總經費23億元，平日入住國內旅宿最高補助3200元，但今年度中央政府總預算案尚未進入立法院審議階段，觀光署表示，相信政府，也相信台灣是很和諧的，意即有信心4月能如期上路。

團遊熱點排行　紐澳年增2.5倍居冠

團遊熱點排行　紐澳年增2.5倍居冠

走一趟「越南小瑞士」感受法式風情！

走一趟「越南小瑞士」感受法式風情！

一趟「沙巴假期」雙享海陸自然體驗！

一趟「沙巴假期」雙享海陸自然體驗！

日本熊襲事件頻傳　觀光署要求旅行業者視情況調整行程

日本熊襲事件頻傳　觀光署要求旅行業者視情況調整行程

關鍵字：

旅遊旅遊票券國外旅遊國內旅遊出國WBC棒球經典賽清艙優惠

讀者迴響

熱門新聞

小二女發現「九九乘法」的奧秘！　教授全嚇到

莫莉助理墜樓亡！遭網暴是「翻版蘿拉」

搜救飛官辛柏毅第16hrs！妻、父母一見面抱頭痛哭

羅志祥節目合體林襄主持！換掉原搭檔何美

房市核彈現形！　全台建商被迫停工

陳詩媛認「和王齊麟金錢觀不一樣」　婚後最大摩擦曝

年輕人騎上陽明山　「冷到下不來」叫119

定期定額台積電　「1股都沒買到」一票笑+1

什麼工作「事少沒壓力？」　網點名1類型

即／某大學生教室上課突昏倒　當場失去心跳送醫不治

女網紅「滿臉污黑吃粥」畫面曝！網爆：男友欠債賣掉她

「最強高中生」Ray全款拿下藍寶堅尼！

Joeman舊愛結婚一年「甜曝認定瞬間」　全因老公1句話

飲食清淡！27歲健身教練「精子畸形率破90%」崩潰

林俊傑才認愛！女友七七突現身派出所報案

更多

最夯影音

更多
F-16戰機失事「海面閃現火光」！　飛官辛柏毅疑跳傘逃生下落不明

F-16戰機失事「海面閃現火光」！　飛官辛柏毅疑跳傘逃生下落不明
抖音正妹巨變恍惚怪咖　浙江工作為何遭丟包柬埔寨街頭　真相讓父母崩潰

抖音正妹巨變恍惚怪咖　浙江工作為何遭丟包柬埔寨街頭　真相讓父母崩潰

黃仁勳「CES 2026」發表演說！　公布全新AI「Alpamayo」

黃仁勳「CES 2026」發表演說！　公布全新AI「Alpamayo」

外送員保障法三讀通過！　每單報酬不得低於45元強制業者投保

外送員保障法三讀通過！　每單報酬不得低於45元強制業者投保

「跟名嘴反著走才會有錢」帥過頭認黑心投資客　嗆網友：酸我15年還沒買房的人最渣！｜地產詹哥老實說完整版 EP291

「跟名嘴反著走才會有錢」帥過頭認黑心投資客　嗆網友：酸我15年還沒買房的人最渣！｜地產詹哥老實說完整版 EP291

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

農會解酒泡麵來了！

農會解酒泡麵來了！

「文里補習班」開課啦！今天開箱「農會泡麵」！幫你找到解宿醉的良伴~

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面