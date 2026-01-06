全聯開賣「豬肚、豬小腸」方便自行料理　7-11使用在地米燉飯

▲全聯開賣台畜「三元豬肚絲」與「三元豬小腸」。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

內臟控有方便的新選擇了！全聯在超過800家門市販售「豬肚」、「豬小腸」等內臟食材，讓民眾能在家自行料理湯品與熱炒。7-ELEVEN則在鮮食中導入國產燉飯專用米，推出以在地稻米製作的法式料理燉飯商品，不同於進口米的即食選擇。

★全聯上架內臟食材

全聯近期在超過800家門市販售台畜「三元豬肚絲」與「三元豬小腸」，選用台灣豬肚與豬小腸，經過前處理後，民眾可更方便直接料理。

其中豬肚絲可用於快炒、燉煮、滷製或煲湯，常見料理如鹹菜豬肚湯、佛跳牆；豬小腸則適合長時間燉煮或大火快炒，常應用於四神湯、滷味或搭配蔬菜料理，降低內臟料理的準備門檻。

★7-ELEVEN鮮食改用在地燉飯米

7-ELEVEN鮮食品牌「星級饗宴」攜手位於台北W飯店的現代法式餐廳「Seasonsbyoliviere.」，由榮獲米其林30顆星主廚OlivierElzer監製，新推6款創意料理，將平時大眾較難親近的法式餐廳料理轉化為日常便利美味鮮食，最大特色是串連在地農業，使用本土研發的燉飯專用米，開發超商通路首款「低食物里程燉飯」。

系列主打商品「半熟玉子烤雞松露燉飯」（售價129元）以在地燉飯專用米製作，搭配白醬、烤雞與半熟蛋，作為單人份即食主餐選擇。該商品引進由農業部花蓮農改場研發的本土首款燉飯專用米「花蓮26號」，有別於過去超商常用的台南11號米種，口感更貼近法式燉飯所需的濕潤度與米心彈性，並以瑞穗鮮乳調製的松露白醬入菜。

除燉飯外，同步推出多款焗烤、輕食與冷食商品，包含「法式雙起司焗烤貝殼麵」、「法式白醬洋芋」、「法式起司燻培根厚土司」、「雙起司青醬海鮮排握便當」，以及冷食「法式尼斯沙拉」，提供不同餐期與食量需求的即食選擇；相關商品亦搭配OPENPOINT APP點數加價優惠，供消費者嚐鮮。

7-ELEVEN表示，目前門市鮮食已全面使用國產米，涵蓋便當、飯糰、燉飯等品項，此次導入燉飯專用在地米，也進一步擴大國產稻米在即食鮮食中的應用；除燉飯外，系列商品亦同步推出焗烤與輕食類別，提供不同餐期的即食選擇。