地方 地方焦點

台南魅力無窮！鈴木愛理化身另類「菜奇鴨」　IG貼文5.4萬讚讓世界看見台南

▲日本全能天后鈴木愛理來台南演出，與市場吉祥物「菜奇鴨」貼臉合影，可愛互動在社群平台引發熱烈討論。（市府提供，下同）

▲日本全能天后鈴木愛理來台南演出，與市場吉祥物「菜奇鴨」貼臉合影，可愛互動在社群平台引發熱烈討論。（市府提供，下同）

記者林東良／台南報導

台南跨年不只倒數迎新年，更把城市魅力推向國際舞台。已建立城市品牌的「台南好YOUNG」跨年晚會，在有限預算下成功邀集多組國內外高人氣藝人與天團演出，包括韓國女團STAYC、日本全能天后鈴木愛理，以及ALL(H)OURS等國際卡司，音樂風格橫跨搖滾、抒情到流行，讓台南跨年夜，儼然成為一場國際級音樂盛會。

▲日本全能天后鈴木愛理來台南演出，與市場吉祥物「菜奇鴨」貼臉合影，可愛互動在社群平台引發熱烈討論。（市府提供，下同）

其中，日本全能天后鈴木愛理於7日在個人Instagram分享此次造訪台南的點點滴滴，不僅記錄城市街景與在地美食，更上傳與台南市場吉祥物「菜奇鴨」貼臉合影的可愛照片，貼文短短數小時內即吸引超過5萬4千人按讚，粉絲留言直呼「太可愛了」、「可以直接當台南日本觀光大使」，意外讓「菜奇鴨」人氣再度飆升。

鈴木愛理此次來台演出前，特別走訪台南天壇擲筊，親身體驗廟宇文化與信仰典故，並把握空檔走訪城市街區，將她眼中「有趣的、美好的、新奇的台南」，透過社群平台分享給全球粉絲，成為另類的「菜奇鴨代言人」，也替台南城市觀光帶來難得的國際曝光。

▲日本全能天后鈴木愛理來台南演出，與市場吉祥物「菜奇鴨」貼臉合影，可愛互動在社群平台引發熱烈討論。（市府提供，下同）

在媒體見面會上，鈴木愛理首次見到呆萌可愛的「菜奇鴨」時，忍不住發出驚嘆聲。這隻吉祥物，是台南市長黃偉哲特地準備的小驚喜，繼台南美食與農特產後，親手送上「菜奇鴨」作為紀念。由於鈴木愛理曾透露，非常嚮往台南夜市文化，直言「一直聽說台南夜市有很多有趣又好玩的東西，很希望有機會親自走一趟」。

鈴木愛理也分享，她認為台南夜市擁有獨樹一幟的文化魅力，熱鬧卻樸實，充滿懷舊氣息，是旅客感受「台南感性」的最佳場域。她笑說，希望自己能像「菜奇鴨」一樣，成為讓大家感到親切的存在，「讓我們一起愛上台南、愛上夜市」，在促進夜市商機的同時，也成為市民日常生活與社交的重要場景。

▲日本全能天后鈴木愛理來台南演出，與市場吉祥物「菜奇鴨」貼臉合影，可愛互動在社群平台引發熱烈討論。（市府提供，下同）

黃偉哲表示，夜市不僅是台南的縮影，更是美食、人情味與歡笑氛圍的象徵。無論是來自日本、韓國或其他國家的旅客，只要造訪台南，幾乎都會把夜市列為必訪行程，親身體驗最道地、也最具溫度的庶民文化。

他也指出，市府近年持續改善夜市過去給人髒亂的刻板印象，協助夜市朝向全方位、多元化與永續經營發展，希望讓更多國內外旅客重新認識台南夜市的魅力，進一步帶動地方經濟活力。
對於鈴木愛理主動以行動在社群平台分享台南之美，黃偉哲表達感謝，並強調這樣的國際曝光，無疑成功吸引全球目光，宛如一位另類的「菜奇鴨代言人」。透過「台南限定」的耶誕與跨年活動，結合國際藝人交流，市府將持續推廣「台南好YOUNG」品牌，讓世界看見台南、也真正走進台南。

南市府補充說明，「菜奇鴨」是2021年台南市場吉祥物選拔賽冠軍，象徵傳統市場的熱鬧與多元文化，身穿市場圍裙、手提菜籃、頭戴斗笠，設計靈感來自台南市場的歷史底蘊與生活風景。近期在社群平台threads意外爆紅，就連來自日本的全能天后鈴木愛理也成為忠實粉絲，並笑說「很榮幸可以和菜奇鴨做朋友，一起宣傳、推廣台南的美好」。

01/06 全台詐欺最新數據

476 2 3932 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

中央總預算持續卡關！2992億無法動支　6縣市恐要舉債籌錢

氣溫走低，餐桌上的味道也跟著轉向溫潤厚實，台南大員皇冠假日酒店中餐廳「彩豐樓」即日起推出「洲際名廚‧味覺巡迴」系列主題〈冬蘊南漁〉，以南方飲食文化與冬季海味為核心，透過行政主廚林宥叡的細膩詮釋，將國際風味主題轉化為貼近台灣家庭餐桌的溫暖料理。

