專訪／果凍的眼淚...郭台銘不捨弱勢兒：他知道一個人的力量不夠

▲國民黨總統初選參選人郭台銘接受雲端最前線專訪。

記者蔣婕妤／台北報導

國民黨初選參選人郭台銘12日接受《ETtoday新聞雲》直播節目《雲端最前線》專訪，對於「身障保險社會福利記者會」因一位腦麻患者吃力比著替他加油的手勢而感動落淚，郭台銘感性表示，自己一直非常關心弱勢，如果能以中華民國總統身分幫助需要幫助的民眾，一定可以做得更多。

郭台銘7月9日上午出席「身障保險社會福利記者會」，會中拋出要投入新台幣100億成立身障保險基金或專責保險公司，其中，在參訪幼安教養院時，有一位腦麻患者吃力比著替他加油的手勢，讓平時霸氣的郭台銘當場感動落淚。

對此，郭台銘在接受《雲端最前線》節目中主持人楊文嘉訪問時，還原當下心情，他表示，一般人做一個凍蒜手勢非常容易，不過一個腦麻的孩子為了表達心意卻需要花很大心力，讓他忍不住落淚。

郭台銘強調，他自己非常關心弱勢，但他知道一個人的力量不夠，如果能以中華民國總統身分來做，一定可以做得更多，他看每一位弱勢孩子都像自己的小孩，是以身為父母親的同理心提出相關政見。

郭台銘也感性回憶，自己雖然事業有成，不過前妻卻因為癌症離去，讓他開始思考，賺錢其實不重要，重要的是怎麼花錢，錢的價值在於花出去的要花的有意義。