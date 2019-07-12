影／初選落敗「不排除組第三勢力」　郭台銘：政治是第二人生規畫

記者蔡文鈴／台北報導

國民黨2020總統初選競爭激烈，參選人郭台銘、韓國瑜在近日媒體釋出民調中的支持率的差距甚小。對此，郭台銘12日接受廣播節目專訪，被問到若初選沒有過關是否續留政治圈？或考慮組黨？郭台銘表示會組成第三方勢力監督政府，「政治是我的第二人生規畫」。

▲郭台銘。（資料照／記者季相儒攝）



郭台銘在《蘭萱時間》表示，不會離開政治圈，也舉例過去在前總統蔣經國時期是經濟替政治服務，但不知道什麼時候開始是政治替經濟服務「我要把它扭轉過來」，所以要促成第三方勢力，監督台灣、政府，促成科技、經濟政策的立法，讓台灣以經濟掛帥，讓政府更有效率的運轉。

郭台銘也提到，自己常講經濟的背後是科技的整合，而台灣是最好的試驗島，要推動台灣成為科技AI試驗島。

不過，主持人表示若是成為政策的監督者或推動者，這樣力量會比較薄弱，不會考慮組成政黨可以在法案的推動更有效率?郭台銘回應，會開始對好的立法委員去說服他們 支持好的人去做對的政策。

最後，郭台銘也強調，未來不管出選是否出線，「政治」是自己的第二人生規畫，未來的下半輩子都將貢獻給「養我、生我、育我的台灣」，或者投入志工行列，要幫助弱勢團體，提出要用國家基金幫助身障人保險，保障他們的人權。