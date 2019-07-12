向綠營示好？柯文哲談新潮流：不見得一竿子打翻一條船

▲台北市長柯文哲時事堵訪。（圖／記者徐斌慎攝）

記者陳家祥／台北報導

台北市長柯文哲與民進黨新潮流派系關係交惡，近來幾乎「逢新必反」，每每問到新潮流柯文哲必定在言詞上毫不客氣。但12日受訪時，柯文哲表示，常常罵一罵去上個廁所回來就忘記，談及新潮流時更說，不要給人家全部貼標籤扣帽子，還稱到屏東去，縣長潘孟安（新系）也是招待不錯，「我常常是這樣，有整體印象，但也不見得一個標籤下去一竿子打翻一條船。」

柯文哲12日上午沒有公開行程，因此媒事組安排在10點在11樓進行媒體時事聯訪。隨著總統大選時間接近、藍綠參選人也將在近期出爐，但遲遲未見柯文哲正式表態，被問到是否不論藍綠都會保留合作空間？柯文哲說，「活在世界上不是跟所有人都要合作？奇怪。」

柯文哲強調，盡量不要把任何人當敵人，且合作有很多種，合作也不見得每一件事情都合作，就是自由自在。

至於民進黨是否也有可能？柯文哲表示，「什麼都有可能啊」。由於在談及民進黨時態度意外軟化，引來媒體追問，與民進黨間的「結」是否已經解開？柯文哲笑著反問，「有什麼結嗎？我跟你講，我常常罵一罵去上個廁所回來就忘記。」

若是新潮流的話？柯文哲說，是這樣，也不要給人家全部貼標籤扣帽子，「我到屏東去，人家潘孟安也是招待不錯啊，午餐也很好吃啊」；柯強調，常常是這樣，有整體印象，但也不見得一個標籤下去，一竿子打翻一條船。媒體追問，此發言是否在向綠營示好？柯說，「我對每個人都不錯啊。」

