馬英九洩密案無罪「悲憤萬千」　柯建銘怒批：法院濫權護航

▲馬英九。（資料照／記者李毓康攝）

政治中心／綜合報導

民進黨立委柯建銘控告前總統馬英九涉及洩密等罪，高等法院12日更一審宣判馬英九無罪，全案定讞。柯建銘發表「法院濫權護航，憲法悲歌泣血」聲明，指他心懷悲憤萬千，批更一審判決明顯替馬英九濫權護航，更踐踏憲法而視其如無物。

柯建銘12日在臉書表示，針對台灣高院更一審判決馬英九無罪定讞「心懷悲憤萬千」，更一審判決居然以「構成要件不該當」及前檢察總長黃世銘「有罪」不等於馬英九有罪等莫名理由。他認為，不僅明顯替馬英九「濫權護航」，更踐踏憲法而視其如無物。

柯建銘指出，因為黃世銘洩密給馬英九早已判決有罪定讞，清楚顯示馬英九無權聽取及接收偵查中案件之偵查秘密、通訊監察秘密及個人資料，當然也無權可處置這些秘密資訊。他說，第一審及第二審的判決也認定馬英九有洩密行為，且二審也已經駁斥第一審判決的錯誤論點，但馬英九在上訴最高法院後，卻「罔顧二審判決已經詳列相關證據」。

柯建銘說，最高法院顯然逾越第三審為「法律審」之職權，更是將最高法院之地位自我矮化，本案根本是「濫權發回」、「刻意護航」。他表示，如果這個案件的結果是讓總統取得以介入刑事的個案偵辦，不顧檢察官的獨立性，可以任意濫用這些應秘密的資訊，這正是他一直以來所示警的特務治國，「總統就成了毫無節制的憲政怪獸」。

「馬英九的無罪是一時的，憲法的傷害卻是深遠的」，柯建銘提到，7月13日是馬英九的生日，更一審選擇送給馬英九無罪的禮物，卻是「對於憲法的嚴重毒害」，更是「傷害法律的尊嚴」。

最後柯建銘也正告馬英九，無罪是因為更一審採取比其他案件嚴格的採證標準，絕對不是「清白」，更不是做為總統有行政特權。「馬英九，你違法洩密、特務治國，在歷史上是有罪的，這是無法辯駁的！」



民進黨12日也回應，「尊重司法判決」，但強調除了洩密案，去年七月已被起訴目前正由台北地院審理中的三中案，「期盼司法勿枉勿縱」。

▲柯建銘 。（資料照／記者屠惠剛攝）