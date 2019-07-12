大彎北「大解禁」全區合法　柯文哲坦言：大家都撈到好處

▲台北市長柯文哲時事堵訪。（圖／記者徐斌慎攝）

記者陳家祥／台北報導

北市都委會11日拍板，大彎北段1678戶商業宅可透過繳納回饋金的方式就地合法，放寬範圍也適用未開發的空地，另外，每坪回饋金也下修；此次「大解禁」恐引來他處的工業宅也都循此例辦理。對此，柯文哲直言，「當然不公平啊」，台灣從來就不是法治國家，過去造成的就算了，把它善後，「但是從今天開始，不可以再這樣，是就是、不是就不是，重新建立法治國家。」

由於大彎北段放寬通過的時間點接近2020大選，台北市長柯文哲又有極高可能性投入選舉，被外界認為是在「清理戰場」，帶有選舉考量。對此，柯文哲否認與選舉有關，直言該案拖2年了，且大彎北段已經是十幾年才累積成的，「常常是這樣，我剛上任的時候很喜歡罵東罵西的，現在越來越不罵，就是說，你罵那個有什麼用？他還是存在啊。」

「我也知道，應該這樣講，財團早就賺了錢落跑了」，柯文哲直言，那些住戶坦白講也查過，單一且自助的才16%，「也就是說，今天那些被我們特赦的、大赦的，也不是窮人啦，不要裝了。」

「當然不公平啊」，柯文哲說，還是大家就是撈到好處，不過是這樣，1678戶違反土地分區使用的住戶，應該不只應該超過2000戶以上，要讓他永遠非法弄下去也不是辦法，「所以是這樣，大灣北段解決了，下一個是內湖五期還有476戶，年底前條通也要解決，再來是社子島」，要很誠實面對一個事實，台灣從來就不是一個法治的國家。

媒體追問，如此放寬是否會替其他同樣也違反土地使用分區的商業宅、工業宅等，開一扇門？柯文哲說，所以說這是不對的，但那幾千戶到底要怎麼處理？也是要去反省怎麼讓台灣走到今天這個局面。

「所以剛剛講過，台灣從來就不是法治國家」，柯文哲說，過去造成的就算了，把它善後，但是從今天開始，不可以再這樣，是就是、不是就不是，重新建立法治國家。