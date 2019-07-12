糖尿病嬤燙傷5根腳趾全截肢　居服員傻眼喊：我戴手套水沒很燙

▲王女用蓮蓬頭幫阿嬤洗腳。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本案無關，下同）

記者黃翊婷／綜合報導

王姓居家服務員去年10月幫住在台北市的洪姓阿嬤洗腳，因為沒有注意到水溫，導致罹患糖尿病的阿嬤左腳燙傷，最後只得切除5根腳趾截肢保命。雖然她聲稱自己當下戴著塑膠手套、覺得水溫剛好，但還是被士林地檢署依業務過失重傷害罪提起公訴。

王女去年10月27日下午4時許在洪家幫忙照料阿嬤的生活起居，她戴上塑膠手套，用蓮蓬頭幫忙洗腳，洗完後再用衛生紙包住並套上襪子。家屬過了幾天發現阿嬤的腳流出血水，趕忙送到醫院檢查，沒想到左腳的腳趾因為燙傷出現潰爛的情形，最後不得已陸續切除5根腳趾才保住一命。

▲阿嬤罹患糖尿病，並不知道自己的腳被燙傷，等到家人發現時，傷口已經嚴重潰爛。

而王女到案後辯稱，阿嬤的腳上原本就有傷口，當天她雖然戴著塑膠手套，但清洗過程中水有流過腳邊，自己覺得水溫並沒有很燙，不知道後續怎麼會變得這麼嚴重。

但士林地檢署檢察官認為，阿嬤因為罹患糖尿病，對溫度以及痛覺的感受比一般人更不靈敏，經過截肢手術雖然保住一命，不過少了腳趾輔助根本無法保持平衡，時常跌倒、無法自行站立，顯然已經達到重傷害的程度，最後仍依業務過失重傷害罪對王女提起公訴。