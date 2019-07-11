浩鼎內線上訴原因曝光！士檢批：張念慈變更規則如同「搏歹賭」

記者劉昌松／台北報導

士林地檢署11日舉行記者會，針對浩鼎生技董事長張念慈等5高層涉內線交易案無罪部分，提起上訴，檢方批評法院判決陷入迷思，光是浩鼎決定變更新藥試驗規則、解盲判讀方式，就已構成足以影響股票市場的「重大訊息」，檢方形容，這如同「搏歹賭，賭局就要有結果了，突然改遊戲規則，難道就是要你浩鼎贏？」

▲浩鼎董事長張念慈內線交易案一審無罪，檢方決定提起上訴。（圖／ETtoday資料照）

士林地院審理浩鼎內線交易案認為，即使張念慈等人事先知道新藥測試部分數據，也不一定能推論出解盲結果；而且變更試驗計畫、數據判讀方式，也不代表會影響試驗結果與可信度，因此判決張等人無罪。

但士檢上訴理由指出，就像美國職棒大聯盟比賽開打前夕，「先發投手受傷而必須更換陣容，盡管勝負結果未定，但這訊息仍足以影響觀眾進場意願以及彩券壓住的賠率」，而浩鼎是個「營業收入淨額為零」的上市公司，投注7億元的新藥試驗是否順利，對公司股價的影響絕對是「重中之重」。

檢方直言，高層得知試驗數據不能達到預期條件後，決定改變計畫、向主管機關申請改變判讀方式，形同在「搏歹賭，賭局就要有結果了，突然改變遊戲規則，難道就是要你浩鼎贏？」因此決定以高層決定變更試驗規則就是「重大訊息」，張等人未經公布就私自出脫持股，足以構成內線交易罪等理由，提起上訴。

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