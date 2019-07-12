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竹科科技公司被爆法務主管勾結上海律師　5年詐得2600萬

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突發中心／綜合報導

新竹科學園區明泰科技呂姓前法務主管被指控勾結上海蔣姓女律師，向公司謊稱辦理多項專利等法律案件，並將錢匯進蔣女位於境外的紙上公司帳戶，5年間總計詐得2600萬元。新竹地檢署日前依詐欺取財罪起訴呂男。

根據《自由時報》報導，呂男先前任職於明泰科技，還是法務部門的最高主管，但疑似因為不滿處理法律事務卻沒有獲得合理的報酬，竟與蔣女共謀，以辦理多項專利等法律案件為由，向公司詐取律師服務費、和解金差額等費用。

明泰科技。（圖／翻攝自Google地圖）

▲呂男被指控在明泰科技任職期間，與蔣女共謀向公司詐取律師服務費等費用。（圖／翻攝自Google地圖）

由於明泰科技在2009年間與美國Phoebe Micro公司發生貸款爭議，雙方和解後，Phoebe Micro公司一共支付230萬美金的和解金，呂男涉嫌在2013年寫信給公司在美的委任律師，要求將其中113萬美金匯入蔣女的紙上公司帳戶，之後再由蔣匯出106萬元美金回明泰，藉此賺走7萬美金的差額，光是2011年2015年間兩人共詐騙112件，總計得手2600萬元。

雖然呂男辯稱有請蔣女介紹美國律師提供諮詢，卻無法給出該名律師的名字。新竹地檢署進一步追查，發現蔣女的律師執業資格已在2012年註銷，甚至還遭發布通緝，日前則先依詐欺取財罪起訴呂男。

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關鍵字：竹科,新竹地檢署,詐欺取財罪

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