人夫鼓勵好友「你就大膽去做」　老婆被偷吃4次綠到發亮

記者黃翊婷／新北報導

蕭姓男子被指控偷吃王姓友人的李姓老婆（現已離婚），兩人還發生4次性關係，但他拿出錄音檔反駁，王男早就知道兩人關係不單純，還曾說「反正你就大膽去做沒關係啦」、「我意思說，你就大膽地用啦」等話，如今怎麼能針對這件事提告求償。新北地院法官考量到告訴權問題，最後判蕭男必須賠償王男30萬元。

▲蕭男被指控偷吃朋友的老婆。（示意圖／CFP，與本案無關，下同）

王男在判決書中主張，他與李女是在2017年9月離婚，但蕭男當時明明知道女方已婚，仍在2015年7月到2016年8月間，於新北市某公園、花蓮縣某民宿發生2次性關係，嚴重侵害他的配偶權，也導致他的婚姻關係破裂，精神上痛苦萬分，對方甚至經常煽動女方威脅離婚，這才在萬不得已的情形下簽字，這一鬧讓他精疲力盡、身心交瘁，因此決定提告求償100萬元。

蕭男反駁，他與李女的事情，王男根本就是事前縱容、事後原諒，這一切都有對話內容的錄音譯文可以查證。而新北地院法官調閱錄音檔檢視，發現王男僅提及，「之前的事情我們盡量放下」、「反正你就大膽去做沒關係啦」、「我意思說，你就大膽地用啦」、「你就抱一下她，跟她聊一聊，說你很愛她什麼的」、「你想辦法先把她約出去」等，並未有任何宥恕的意思。

▲蕭男主張王男曾要他「大膽去做」，算是默認他與李女之間的事。

此外，王男也曾在審理時提到，蕭男是在2017年6月寫保證書給他，承諾會協助讓李女回歸家庭，他在知道被戴綠帽之後，隨即蒐證並委任律師，於同年9月向新北地檢署提出告訴，上述的錄音檔談話內容卻是在2016年10月，當時自己根本不知道這些事，當然不可能原諒。

由於蕭、李兩人一共發生4次性關係，其中只有2次在刑事部分被依相姦罪判處4個月有期徒刑，另外2次因為王男為了挽回妻子釋出縱容的意思，這部分的告訴權已經喪失。新北地院法官認為，蕭男的行為確實已經導致王男的婚姻破碎，侵害配偶權且情節重大，最後判他應賠償30萬元較為適當。