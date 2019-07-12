綠帽夫整夜隔門聽「掌聲片」　連付兩天房間費用買下證據反擊

記者黃翊婷／綜合報導

台中一名男子阿源（化名）被指控偷吃人妻，女方的丈夫阿文（化名）委託徵信社跟監至新北市某飯店，並等到兩人完事準備離開，才衝上前攔阻並報警處理，為了保全房內的證據，他還連付兩天的房間費用，後來果然在用過的衛生紙團驗出DNA。台中地院法官依相姦罪判處阿源5個月有期徒刑，全案仍可上訴。

▲阿文付清兩天的房間費用保下所有證據。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本案無關）

判決書中提到，阿文出庭證述整起事件的經過，他因為妻子常常無故晚回家，心裡覺得奇怪於是委託徵信社跟監，2017年3月間聽說妻子與阿源在淡水騎腳踏車、吃海鮮還投宿旅館，連忙北上趕到事發飯店，期間聽到房間裡傳出性行為的聲音，他們就在門外等到兩人辦完事準備離開之際，才上前攔阻並報警處理。

「我看到房間裡的垃圾桶有衛生紙，就將垃圾桶收到身後，不讓阿源拿走。」阿文證稱，等了20分鐘左右警員到場，雙方一度為了去留問題起爭執，後來警員核對完證件就先讓阿源、妻子等人離開，「警員說要保留現場，當時只有我、警員和飯店經理，所以我跟飯店經理一起到櫃台，把當天以及隔天的房間費用付清，之後也沒有拿過鑰匙，更沒去碰這些證物，直到警方採證完畢我才到派出所製作筆錄。」

▲房間垃圾桶裡的衛生紙團驗出阿源及女方的DNA。（示意圖／記者陳俊宏攝，與本案無關）

但阿源的律師主張，警方並不是在事發當下進行採證，加上垃圾桶再次被拿出來時，已經鋪上塑膠袋，顯然衛生紙團已受到汙染，自然沒有證據能力。

不過，台中地院法官認為，警員到場之後，兩位當事人、徵信社人員以及阿文的朋友先後離開，阿文則是跟著警員一同離去，接著就下樓到櫃台繳清兩天的房間費用，並買下床單等證物，直到採證之前都沒有進入房間，自然沒有汙染證據的疑慮，況且衛生紙團上驗出的DNA與阿源吻合，最後仍依相姦罪判他5個月有期徒刑，得易科罰金15萬元，全案仍可上訴。