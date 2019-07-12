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勒斃女友棄屍摩鐵還LINE前妻「下一個就是妳」　新竹男收押禁見

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記者黃翊婷／綜合報導

新竹29歲陳姓男子向戴姓女友借錢不成，竟將人勒斃棄屍於汽車旅館，隨後前往提款機盜領對方銀行帳戶內十多萬元存款。新竹地院11日深夜裁定陳男收押禁見，至於詳細的犯案動機以及確切死因，檢警基於偵查不公開，無法多作說明。

▲借錢不成勒死她！29歲女被棄屍摩鐵　存款男友全領光。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲戴女遭勒斃棄屍於汽車旅館。（圖／記者陳凱力翻攝）

陳男與戴女（皆29歲）是男女朋友，本月9日辦理入住新竹市青草湖附近的汽車旅館，兩人先在房內喝酒、吃宵夜，共度一夜春宵之後，男方疑似是因為借錢不成，竟然失手將女友勒斃，接著帶走女方的提款卡獨自於清晨離去，再前往提款機將帳戶內的十多萬元存款領走。

房務人員在10日中午的退房時間前往敲門，這才發現戴女陳屍於床上，旁邊還有疊得很整齊的女性衣物，嚇得趕忙報案。由於遺體的頸部有明顯勒痕，警方調查死者的LINE對話紀錄後鎖定陳男涉有重嫌，最後在同日晚間7時許於新竹縣竹東鎮將人逮捕，但他疑似有吸毒的情形，落網時身上只剩下9萬多元。

▲新竹市三分局。（圖／記者陳凱力攝）

▲檢警目前仍在調查並釐清案情的疑點。（圖／記者陳凱力攝）

警方表示，陳男在犯案之後還曾用LINE聯絡前妻，聲稱「我已經殺了戴女，下一個就是妳」，前妻感到害怕報警，這才有機會引蛇出洞，順利將人逮住，只不過，整起案件究竟是為了金錢還是感情糾紛，以及他是否有吸毒，則還有待進一步釐清。

而戴女的遺體已在11日進行解剖，檢方面對媒體追問詳細死因，低調不願多作回應。檢方訊後向新竹地方法院聲請羈押陳男，法官則在11日深夜裁定收押禁見。

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