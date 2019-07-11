浩鼎內線交易案一審無罪　士檢：提起上訴

記者劉昌松、吳銘峯／台北報導

浩鼎生技董事長張念慈等5人，遭檢方認定在浩鼎的乳癌疫苗試驗結果解盲前，大賣持有的浩鼎公司股票近千張，以規避風險，因此依違反《證券交易法》「內線交易罪」提起公訴。但士林地院上月底一審宣判，判決張念慈等人無罪。士林地檢署收受判決書後，11日召開記者會，決定針對本案提起上訴。

▲浩鼎董事長張念慈。（圖／ETtoday資料照）

士檢起訴指出，張念慈等人早在2015年8月的專家會議時，就得知抗乳癌治療性疫苗「OBI-822」臨床試驗的惡化人數未達設定的289人，將導致檢定力不足，申請新藥查驗通過的可能性降低；最後浩鼎在2016年2月21日公告「OBI-822」臨床試驗未達到療效終點的解盲結果。而檢調單位查出，張念慈等浩鼎高層，於專家會議後，就開始陸續賣出手上的持股、規避風險。

檢方認為，2015年8月的專家會議內容，就已經是《證交法》「內線交易罪」所規範的「重大消息」，張念慈等人所為已經成立「內線交易罪」，因此對浩鼎公司高層：張念慈、總經理黃秀美、時任副董事長許友恭、研發長游丞德、前醫學處處長廖宗志等5人，提起公訴。

案經士林地院一審審理，士院傳喚台大前校長楊泮池等多位專業人士，證人均證稱，即使惡化人數未達門檻、檢定力未達預期，該藥藥效也可能良好，浩鼎申請藥證還是可能成功；而檢方所認定專家會議的內容即屬重大消息，乃是不明確推論，與《證交法》「內線交易罪」的「重大消息」的構成要件明確性不符。士院一審因此判決張念慈等人無罪。

張念慈除本案一審獲判無罪外，他先前與在美國求學時的好友、前中研院院長翁啟惠，被士林地檢署指控涉嫌行收賄等罪，士院一審於去年12月28日判決張念慈、翁啟惠無罪，士檢不上訴而無罪確定。

