前有翁啟惠貪污無罪放棄上訴　浩鼎案第2仗內線交易案要拼二審

▲翁啟惠被控在浩鼎案中收賄貪污案，已經無罪確定。（圖為資料照／記者李毓康攝）

記者昌松╱台北報導

喧騰一時的浩鼎案由士林地檢署分成2部分，其一是前中研院長翁啟惠被控貪污案，一審判翁無罪後，檢方罕見由檢察總長親自召開會議討論，決定放棄上訴，結果第2戰場、浩鼎董座張念慈內線交易案也獲判無罪，眼見檢方連戰皆敗，這次由士檢檢察長朱家崎開會分析研議，決定堅持起訴立場，上訴力拼二審。

浩鼎生技公司2016年爆發內線交易疑雲，隔年士林地檢署起訴中研院前院長翁啟惠涉嫌收受張念慈賄賂，同時起訴張念慈等浩鼎5高層，涉嫌從內部專家會議得知部分新藥試驗數據後，推估解盲成功機率「微乎其微」，因此在重大訊息公布前，搶先賣股避損，涉內線交易罪。

▲檢察總長江惠民曾親自召集專案會議，最後檢方決定不對浩鼎案提起上訴 。（圖為資料照／記者屠惠剛攝）

結果法院在2018年12月判決翁啟惠被控涉貪污案無罪，最高檢察署檢察總長江惠民兩度召集高檢署、士林地檢署檢察官舉行專案會議，最後認為案件很難獲得改判的機會，決定「不要為了上訴而上訴」。

翁啟惠獲得清白後，張念慈另涉內線交易案部分，也跟著在2019年6月，經士林地院判決無罪，在浩鼎案2戰場又遭挫敗的士檢，由檢察長朱家崎召開專案會議，仔細分析研議後提起上訴。

士檢11日表示，浩鼎內線交易案是經過偵查、公訴檢察官充分討論後，基於對認事用法的確信，決定提起上訴，與先前放棄上訴翁啟惠被控貪污案無關。

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