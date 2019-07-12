反送中後首度發聲！中聯辦主任：北京堅定支持林鄭月娥「繼續依法施政」

▲反送中示威者1日在街頭與警方對峙。（圖／達志影像／美聯社）

記者朱世凱／綜合報導

修訂《逃犯條例》讓香港民眾多次走上街頭抗議，大陸中央人民政府駐香港特別行政區聯絡辦公室（中聯辦）主任王志民11日出席活動時，首度對此事表態，「法治和安定是香港之福，社會應該盡快從爭拗中走出來；此外，中央堅定支持林鄭月娥行政長官和特區政府繼續依法有效施政、積極作為。」

綜合港媒報導，王志民當天出席「香港慶祝國慶七十周年籌委會成立大會」，他在致辭時首次談到近日的修例爭議，「香港近月因修例出現紛爭，發生了多起大規模的遊行示威，絕大部分市民都以和平理性的方式表達訴求，體現了香港社會的現代文明，但也出現了令人十分痛心的暴力衝突事件，尤其是極端激進分子以極不文明的暴力方式，衝擊佔領立法會大樓，肆意破壞立法會設施，令國人震驚和痛心。」

▼反送中遊行。（圖／記者季相儒攝）

他接著說，「前段日子，一位在香港生活了大半輩子的英國朋友，對著電視說他愛香港也愛中國，為香港發生了暴力行為流下了痛惜的眼淚，這一連串的暴力事件，不僅破壞正常的社會秩序，影響了廣大市民安全和正常生活，更嚴重踐踏了香港法治，衝擊了穩中向好的形勢，對香港的繁榮穩定和社會文明構成了威脅。」

王志民強調，「法治」是香港的核心價值，就像空氣和水一樣重要，如果破壞或失去了的話，就會倍感它的珍惜，沒有水和空氣就沒有生命，不管是人還是社會都一樣。「針對最近發生一系列的暴力事件，很多市民紛紛予以痛心譴責，同時更清楚意識到，如果縱容違法犯罪，甚至為暴行美言、開脫和撐腰，那就是對香港法治精神的公然挑戰。」

▼示威者將立法會大樓撞破。（圖／達志影像／美聯社）

他最後提到，北京貫徹一國兩制的大方針不會就此改變，「香港擁有不錯的家底（本錢），但經不起內耗，暴力衝擊對經濟影響已經出現；中央堅定支持行政長官林鄭月娥及特區政府繼續依法有效施政，支持警方依法履行職責，維護社會秩序和保護市民安全，堅定支持廣大市民維護法治的共同訴求。」